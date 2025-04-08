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Adli Tıp Kurumu'ndan terörden tutuklu Mahir Polat kararı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu kapsamınsa tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini gerektiği bildirildi. Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, çok sayıda tetkikin yapılarak sonuçlarının gönderilmesi talep edildi.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:41
Adli Tıp Kurumu’ndan terörden tutuklu Mahir Polat kararı

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Adli Tıp Kurumu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istedi.

Adli Top Kurumu (DHA)Adli Top Kurumu (DHA)

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.

Mahit Polat (AA)Mahit Polat (AA)

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Adli Top Kurumu (DHA)Adli Top Kurumu (DHA)

OLAY
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, dün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

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