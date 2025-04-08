Adli Tıp Kurumu’ndan terörden tutuklu Mahir Polat kararı

Adli Tıp Kurumu, CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'ın, tam teşekküllü devlet hastanesinde bazı testlerden geçirilmesini istedi.

Adli Top Kurumu (DHA)

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirildi.