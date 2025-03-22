CHP Saraçhane'de ne planlıyor? İBB personeline ve zabıtaya "zorla katılım" baskısı! İlçelerden gaz maskesi istendi

YOLSUZLUK RÜŞVET TERÖR... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçununu işlediği belirtiliyor.

Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu CHP 'de dengeleri bozdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yapıyor (Fotoğraf: AA)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN VURGUNU PERDELEMEK İÇİN SOKAK ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluğu perdelemek için sokak çağrısı yaparak yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi. "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.", "Sokak çağrısı yapıyorum", "Yıkın geçin" ifadeleriyle partililerini Saraçhane'ye döken Özel akşamları alanda miting yapıyor.

Saraçhane'de yüzleri maskeli gruplar polise saldırdı (Fotoğraf: AA)

Sokağa dökülen gruplardan güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı.

İBB'DEN ZABITALARA VE PERSONELE ZORLA KATILIM BASKISI

Öte yandan CHP'li İBB yönetiminin, zabıta memurları ve diğer çalışanları da eylemlere katılmaya zorladığı iddia ediliyor.

CHP'nin alana çağırdığı gruplar Saraçhane'nin de camlarını kırdı

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Saraçhane'deki gösterilere götürülmek istenen belediye personelinin, gitmemesi durumunda soruşturma tehdidiyle baskı altına alındığı öğrenildi.

GAZ MASKESİ İSTEDİLER

Beykoz itfaiyesi başta olmak üzere bazı CHP'li ilçe belediyelerinden de gaz maskesi istendi

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaları protesto etmek için izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi.

KAOS PLANI MI?

CHP yönetiminin bu hamleyle ne amaçladığı merak konusu oldu. Yolsuzluk iddialarının üzerini örtmek için sokak hareketlerinin kışkırtılırken zabıtanın alana çekilmesi ve gaz maskesi talebi "Gezivari bir kalkışma mı planlanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.