CHP tek adaylı kurultay yaptı mahalle yine karıştı! Divan tarafından başvurusu reddedilen Şimşek ve Özel’e çıkıştı

Eski vekil Berhan Şimşek, kurultayda aday olmak istedi. Yeterli imzayı topladığını belirtti. Fakat "5 dakika geciktin" bahanesiyle kabul edilmedi! Bunun üzerine Şimşek, "yolsuzluk" iması yaptığı Özel ile kavga etti.



Kemal Kılıçdaroğlu da Özel'i alkışlamayarak tepki gösterdi. Eski başkanların ismi okunurken, Deniz Baykal söylenmedi. Yılmaz Ateş, "Üzücü" dedi. Oğuz Kaan Salıcı ise kendi PM listesini çıkararak isyan sesi yükseltti.

KENDİNE "ÖZEL" SEÇİM

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultay'da Divan Başkanı olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin önceki genel başkanlarına teşekkür ederken merhum Deniz Baykal'ın adını anmadı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, baskılar yüzünden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Eski milletvekili Berhan Şimşek ise 97 yeterli imzayı topladı. Ancak imzaları 5 dakika geç bildirdiği gerekçesiyle adaylığına izin verilmeyince adeta çıldırdı. Özel'e yaklaşarak, salona girmekte yaşadığı sıkıntıyı dile getirdiği, dosyasını divan heyetini veremediğini ve bu konuyla alakalı tepkisini haykırdı. "Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu" diyerek kızgınlığını vurguladı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1171 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan olarak adını 21. Olağanüstü Kurultay'a yazdırdı. PM seçiminde büyük çekişme yaşandı. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı alternatif bir liste hazırladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz" açıklaması yaptı.

BAYKAL'A AYIP ETTİLER

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda partiye 18 yıl Genel Başkanlık yapan Deniz Baykal'a büyük ayıp edildi. Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu CHP genel başkanlarını anarken Deniz Baykal'ı pas geçti. Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş duruma tepki gösterdi.

"CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez" sözlerini kaydetti.



GEZGİN'İ PM'YE YAZDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi. Gezgin, 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile gündeme gelmişti.