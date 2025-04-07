SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP tek adaylı kurultay yaptı mahalle yine karıştı! Divan tarafından başvurusu reddedilen Şimşek ve Özel'e çıkıştı

"Yolsuzluk" isyanı bizzat parti içinden geldi. Başkan adayı Berhan Şimşek, başvuruda 5 dakika geciktiği için reddedildi. O da Özgür Özel ile tartışıp isyan ederek, "Bu parti hiç kimsenin holdingi, marabası değil, ben duvara CHP yazarken Özel tablalı don giyiyordu" dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
CHP tek adaylı kurultay yaptı mahalle yine karıştı! Divan tarafından başvurusu reddedilen Şimşek ve Özel’e çıkıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski vekil Berhan Şimşek, kurultayda aday olmak istedi. Yeterli imzayı topladığını belirtti. Fakat "5 dakika geciktin" bahanesiyle kabul edilmedi! Bunun üzerine Şimşek, "yolsuzluk" iması yaptığı Özel ile kavga etti.

Kemal Kılıçdaroğlu da Özel'i alkışlamayarak tepki gösterdi. Eski başkanların ismi okunurken, Deniz Baykal söylenmedi. Yılmaz Ateş, "Üzücü" dedi. Oğuz Kaan Salıcı ise kendi PM listesini çıkararak isyan sesi yükseltti.

CHPden Kılıçdaroğluna olağanüstü sansür! Deniz Baykalın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışmasıCHPden Kılıçdaroğluna olağanüstü sansür! Deniz Baykalın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması
CHP'den Kılıçdaroğlu'na "olağanüstü" sansür! Deniz Baykal'ın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında "kısa don" kapışması

KENDİNE "ÖZEL" SEÇİM
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurultay'da Divan Başkanı olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin önceki genel başkanlarına teşekkür ederken merhum Deniz Baykal'ın adını anmadı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, baskılar yüzünden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Eski milletvekili Berhan Şimşek ise 97 yeterli imzayı topladı. Ancak imzaları 5 dakika geç bildirdiği gerekçesiyle adaylığına izin verilmeyince adeta çıldırdı. Özel'e yaklaşarak, salona girmekte yaşadığı sıkıntıyı dile getirdiği, dosyasını divan heyetini veremediğini ve bu konuyla alakalı tepkisini haykırdı. "Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu" diyerek kızgınlığını vurguladı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1171 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan olarak adını 21. Olağanüstü Kurultay'a yazdırdı. PM seçiminde büyük çekişme yaşandı. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı alternatif bir liste hazırladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz" açıklaması yaptı.

BAYKAL'A AYIP ETTİLER
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda partiye 18 yıl Genel Başkanlık yapan Deniz Baykal'a büyük ayıp edildi. Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu CHP genel başkanlarını anarken Deniz Baykal'ı pas geçti. Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş duruma tepki gösterdi.

"CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez" sözlerini kaydetti.

GEZGİN'İ PM'YE YAZDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi. Gezgin, 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile gündeme gelmişti.

Deniz Baykalın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! Cunta yönetimini bile aşmışlar... | Babasının adının anılmamasını da unutmadıDeniz Baykalın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! Cunta yönetimini bile aşmışlar... | Babasının adının anılmamasını da unutmadı
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! "Cunta yönetimini bile aşmışlar..." | Babasının adının anılmamasını da unutmadı

Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHPde Özgür Özel yeniden genel başkan | Kılıçdaroğlunun planı ne?Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHPde Özgür Özel yeniden genel başkan | Kılıçdaroğlunun planı ne?

Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özele peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahilCunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özele peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan
Türk Telekom
TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu’nda neler deniliyor?
İlk yarı Fırtına ikinci yarı Talisca! Fenerbahçe - Trabzonspor : 4-1 | MAÇ SONUCU
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! Cunta yönetimini bile aşmışlar... | Babasının adının anılmamasını da unutmadı
Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı | Sevk yazısına ulaşıldı: Usulsüz işlerle milyonluk kazançlar
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?
İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güran’ın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
CHP’den Kılıçdaroğlu’na olağanüstü sansür! Deniz Baykal’ın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması
Sözcü’nün kitap okuma yarışması üzerinden yaptığı algıya İstanbul Valiliği’nden açıklama
Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı