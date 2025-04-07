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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! "Cunta yönetimini bile aşmışlar..." | Babasının adının anılmamasını da unutmadı

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'yi adeta yerden yere vurdu. Kayyum korkusu sonrası apar topar olağanüstü kurultaya giden CHP'yi eleştiren Aslı Baykal babasının adının kurultayda anılmamasını unutmayarak, zehir zemberek sözler kullandı. Aslı Baykal, CHP'de yalnızca adaylık umudu ile bekleyen bir topluluğun kaldığını belirterek "Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 20:15 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 10:11
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! Cunta yönetimini bile aşmışlar... | Babasının adının anılmamasını da unutmadı

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CHP şaibelerin ardından "kayyum atanabilir" iddiasıyla olağanüstü kurultaya gitti. CHP'li Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde 1171 oy alarak yeniden partinin başkanı seçildi.

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Deniz Baysal ve Aslı Baysal. (Takvim.com.tr arşiv)Deniz Baysal ve Aslı Baysal. (Takvim.com.tr arşiv)

Skandal olaylara şahitlik ettiğimiz olağanüstü kurultay sonrası Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vuran açıklamalarda bulundu.

Aslı Baykal, babası ve aynı zamanda eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adının kurultayda anılmamasına sessiz kalmayarak, "CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Deniz Baysal ve Aslı Baysal. (Takvim.com.tr arşiv)Deniz Baysal ve Aslı Baysal. (Takvim.com.tr arşiv)

Aslı Baykal sosyal medya hesabı X üzerinden zehir zemberek şu ifadeleri kullandı:

Aslı Baysal'ın o paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)Aslı Baysal'ın o paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)

Darbe ile kapatılmış CHP'nin 2. kez açılmasını sağlayan ve miras bıraktığı siyaset şeklini artık bitirmek üzere oldukları

CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın

ismini kurultayda anamayanlar kadar
buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir.
Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca.
Siyaseti topluma hizmet, veya ideoloji değil çıkar için yaptıklarının ve partilerinde doğru-yanlış hakkında ses çıkarabilecek herhangi bir düzeyde herhangi bir eleman kalmadığının göstergesidir.

Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler.
Yöneticiler tarihin akışını değiştiriyor
ses yok partililerden, alkış var, daha ne diyelim?

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