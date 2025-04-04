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İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat için "Adli Tıp" kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için hastanede kurul karşısına çıkan Mahir Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 13:41
İBB’ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat için Adli Tıp kararı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için "Adli Tıp" kararı verildi.

SAĞLIK DURUMU CEZA EVİ İÇİN ELVERİŞLİ Mİ?
Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.

Mahir Polat ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: İHA)Mahir Polat ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: İHA)

ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK
Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.

Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mahir PolatMahir Polat

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

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