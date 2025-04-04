İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat için "Adli Tıp" kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için "Adli Tıp" kararı verildi.
SAĞLIK DURUMU CEZA EVİ İÇİN ELVERİŞLİ Mİ?
Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.
Mahir Polat ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: İHA)
ADLİ TIP'A SEVK EDİLECEK
Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.
Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Mahir Polat
Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.
Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.