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Tedavisi tamamlanan terör tutuklusu Mahir Polat cezaevine gönderildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 13:36
Tedavisi tamamlanan terör tutuklusu Mahir Polat cezaevine gönderildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

CHPli İBBye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat anjiyo olduCHPli İBBye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat anjiyo oldu
CHP'li İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan Mahir Polat anjiyo oldu

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