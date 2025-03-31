Tedavisi tamamlanan terör tutuklusu Mahir Polat cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.