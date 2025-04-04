Akkuyu NGS’de yeni aşama: 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı.
Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bileşeni olan tank, otomatik tekerlekli platformla türbin binasına getirildi.
3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı. (AA)
259 TON AĞIRLIĞINDA 40 METRE UZUNLUĞUNDA
Uzmanlar daha sonra tankı, paletli vinçle türbinin bakım seviyesine taşıdı. 259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı kap olan besleme suyu depolama tankı, büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde götürüldü.
3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı. (AA)
Ekipmanın projede öngörülen desteklere yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak.