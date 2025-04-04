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Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi: Hem kazaları önlüyor hem trafik akışını hızlandırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ülke genelinde yürütülen trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayollarında yeni nesil trafik güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırıldığını belirten Uraloğlu, sarsma bandı uygulamasının sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkma kazalarını engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, Akıllı Ulaşım Sisteminin bir parçası olan Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemiyle şoförlerin trafik kazaları, hava, yol durumu ve çevre şartları hakkında uyarılarak, bilgilendirildiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 13:47
Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi: Hem kazaları önlüyor hem trafik akışını hızlandırıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ülke genelinde yürütülen trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, KGM bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile belli noktalara yerleştirilen meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlar sayesinde tüm verilerin toplandığını ve yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)

"METEOROLOJİK BİLGİ İSTASYONLARIYLA OLASI KAZA DEĞİŞKENLERİNİN ETKİLERİNİ TESPİT EDİYORUZ"
Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri bileşenleri olan meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamaları sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkilerini anında tespit ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)

"Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücüleri yol durumlarına dair anlık bilgilendiriyor. Bu kapsamda geçen yıl 810 kavşak trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim şeklinde çalışır hale getirdik. Bu yıl da 120 kavşak daha trafik uyarmalı hale getirilecek. Akıllı ulaşım sistemleriyle yollardaki güvenliği maksimum düzeye çıkarken gereksiz zaman ve maddi kayıpları da önleyeceğiz. "

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)

70 KAVŞAĞIN DAHA TRAFİK UYARLAMALI SİNYALİZASYON YÖNETİM ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR
Bakan Uraloğlu, Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi ile sabit süreli çalışan sinyalizasyon sistemlerinin trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim biçimine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl 44'ü yenileme 235'i yeni tesis olmak üzere toplam 279 kavşakta çalışma yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)

"Çalışmalar kapsamında toplam 103 kavşak trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürüldü. Bu yıl da kavşakların trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürülmesi çalışması kapsamında 70 kavşağın trafik uyarlamalı hale dönüştürülmesi, sisli kesimler için de uzaktan erişilip yönetilebilir bin 200 senkronize IUGC (Flaşör) tesis edilmesi planlanıyor. Muhtelif bölgelere 17 Değişken Mesaj İşareti ve 10 Meteorolojik Bilgi İstasyonu kurulumunun yapılması da hedeflerimiz arasında bulunuyor."

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr)

SARSMA BANTLARI SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR
Sarsma bandı uygulamasının özellikle uzun yolculuklarda sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkmasını engellemeyi hedeflediğini anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

"Araç lastikleri sarsma bandının üzerinden geçerken oluşan titreşim ve ses sayesinde sürücü uyarılıyor ve aracını tekrar doğru şeride yönlendirme fırsatı buluyor. Bu uygulama, yoldan çıkma kaynaklı kazaların azaltılmasında etkili bir önlem. Aynı zamanda sürücülere, beklenmeyen yol ve trafik koşullarına yaklaştıklarını sezdirerek dikkatli olmaları konusunda uyarı sağlıyor. Özellikle gece sürüşlerinde ve görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında, sarsma bantları sürüş güvenliğini artıran önemli bir destek unsuru haline geliyor. Titreşimle sürücüyü uyaran bu bantlar sayesinde dikkat dağınıklığı kaynaklı yoldan çıkmaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

"2025 YILINDA 725 KİLOMETRELİK KESİMDE SARSMA BANDI UYGULAMASI YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Sarsma bandı uygulamasının Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki bölünmüş yollarda yaygınlaştırıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Özellikle banket üzerinde ve yol kenarında meydana gelen kazaların azaltılması için bu uygulamayı sürdürüyoruz. 2016'dan bu yana 6 bin 126 kilometrelik yol kesiminde sarsma bandı uygulaması yapıldı. 2025 yılında ise 725 kilometrelik kesimde sarsma bandı uygulaması yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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