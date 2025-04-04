Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi: Hem kazaları önlüyor hem trafik akışını hızlandırıyor

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr) "Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücüleri yol durumlarına dair anlık bilgilendiriyor. Bu kapsamda geçen yıl 810 kavşak trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim şeklinde çalışır hale getirdik. Bu yıl da 120 kavşak daha trafik uyarmalı hale getirilecek. Akıllı ulaşım sistemleriyle yollardaki güvenliği maksimum düzeye çıkarken gereksiz zaman ve maddi kayıpları da önleyeceğiz. "

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr) 70 KAVŞAĞIN DAHA TRAFİK UYARLAMALI SİNYALİZASYON YÖNETİM ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi ile sabit süreli çalışan sinyalizasyon sistemlerinin trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim biçimine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl 44'ü yenileme 235'i yeni tesis olmak üzere toplam 279 kavşakta çalışma yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr) "Çalışmalar kapsamında toplam 103 kavşak trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürüldü. Bu yıl da kavşakların trafik uyarlamalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürülmesi çalışması kapsamında 70 kavşağın trafik uyarlamalı hale dönüştürülmesi, sisli kesimler için de uzaktan erişilip yönetilebilir bin 200 senkronize IUGC (Flaşör) tesis edilmesi planlanıyor. Muhtelif bölgelere 17 Değişken Mesaj İşareti ve 10 Meteorolojik Bilgi İstasyonu kurulumunun yapılması da hedeflerimiz arasında bulunuyor."

Karayollarında sürücüleri uyaran yol dönemi (Takvim.com.tr) SARSMA BANTLARI SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Sarsma bandı uygulamasının özellikle uzun yolculuklarda sürücünün dalgınlık, uyuklama ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkmasını engellemeyi hedeflediğini anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: