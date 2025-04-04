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Nisan yağmurlarıyla barajlar ne kadar doldu? 4 NİSAN 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları Nisan yağmurlarının ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranları her gün yeni verilerle kaydediliyor. Peki 4 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul'a su sağlayan barajlarda son durum nedir? Alibey, Istrancalar, Ömerli ve diğer barajlar yüzde kaç dolu? İşte güncel İSKİ baraj doluluk oranları...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:03
Nisan yağmurlarıyla barajlar ne kadar doldu? 4 NİSAN 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

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Nisan ayıyla birlikte etkili olan yağışlar, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. Vatandaşların yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından günlük olarak güncelleniyor.

(İSKİ)(İSKİ)

4 NİSAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

4 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,41 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranının önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedildi.

(İSKİ)(İSKİ)

4 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları:

💧 Ömerli Barajı: %92,72
💧 Darlık Barajı: %78,05

(İSKİ)(İSKİ)
💧 Elmalı Barajı: %94,21
💧 Terkos Barajı: %80,62

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
💧 Alibey Barajı: %64,23
💧 Büyükçekmece Barajı: %75,28

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
💧 Sazlıdere Barajı: %58,29
💧 Istrancalar Barajı: %44,54

(İSKİ)(İSKİ)
💧 Kazandere Barajı: %85,51
💧 Pabuçdere Barajı: %84,42

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