Nisan yağmurlarıyla barajlar ne kadar doldu? 4 NİSAN 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

Nisan ayıyla birlikte etkili olan yağışlar, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. Vatandaşların yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından günlük olarak güncelleniyor.
Nisan ayıyla birlikte etkili olan yağışlar, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. Vatandaşların yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından günlük olarak güncelleniyor.
4 NİSAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
4 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,41 olarak ölçüldü.
Barajlardaki doluluk oranının önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedildi.
4 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları:
💧 Ömerli Barajı: %92,72
💧 Darlık Barajı: %78,05
💧 Elmalı Barajı: %94,21
💧 Terkos Barajı: %80,62
💧 Alibey Barajı: %64,23
💧 Büyükçekmece Barajı: %75,28
💧 Sazlıdere Barajı: %58,29
💧 Istrancalar Barajı: %44,54
💧 Kazandere Barajı: %85,51
💧 Pabuçdere Barajı: %84,42