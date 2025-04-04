PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de Özgür Özel'e sürpriz rakip: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı

CHP'nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayda Genel Başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 18:28
CHP’de Özgür Özel’e sürpriz rakip: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda Genel Başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip olduğunu açıkladı.

CHP'de Özgür Özel'e sürpriz rakip

Uysal, sosyal medyadan adaylığını şu sözlerle ilan etti:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız

Birleşe Birleşe Kazanacağız

Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.

Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.

Ümit Uysal açıklama sosyal medyadan yaptı. (Ekran görüntüsü)Ümit Uysal açıklama sosyal medyadan yaptı. (Ekran görüntüsü)

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için,
Anadolu'nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için,
Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu esaretten kurtarmak için,
Cumhuriyet Halk Parti'mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için,
Türkiye'mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden,
33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.

CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcıdan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sava sığındı | Ekremin ekibi nerede duruyor?CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcıdan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sava sığındı | Ekremin ekibi nerede duruyor?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcı’dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav’a sığındı | Ekrem’in ekibi nerede duruyor?
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
Sustalı Ceylan
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi
Devlet Bahçeli istirahatin ardından mesaisine başladı: Allah başımızdan eksik etmesin
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Türk Telekom
Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çin’den misilleme geldi Wall Street çakıldı
Günler sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Osimhen’den o teklife ret!
Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’e Suriye tepkisi: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...
En yüksek 2. Mart ayı ihracatı: 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti | Bakan Bolat ABD ziyaretinin tarihini açıkladı
İsrail’in Suriye’deki hedefi Türkiye! Küresel akıl Savaş yakında demişti: Siyonist basında gündem T-4 üssü
FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Maaşa bağladığı isimler...
ABD’nin vergi adımına Türkiye’den ilk yorum! Bakan Bolat müzakere sinyali verdi: Yol haritamız belli
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Gençlere taş çıkardı: 49 değil 29’dur o