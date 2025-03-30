SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Suriye'de Ahmed Şara yeni kabinesini açıkladı! Dikkat çeken isimler

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklandı.Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu.

Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 08:13 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 08:13
Suriye’de Ahmed Şara yeni kabinesini açıkladı! Dikkat çeken isimler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)

Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz." diyerek vizyon planlarını sıraladı.

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, "Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)

Törende yeni kabinede yer alan bakanlar da konuşma yaptı.

Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kabinesini açıkladı (AA)

YENİ KABİNEDE TOPLUMUN FARKLI KESİMLERDEN İSİMLER YER ALDI

Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu.

Bu arada İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın İçişleri Bakanı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında aynı isimlerin görevlerine devam ettiği dikkati çekti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı! Gazze’deki soykırım, Terörsüz Türkiye, İBB’deki yolsuzluk, CHP’ye tepki
CHP’li Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
Koza Altın
Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?
Kartal apolet söktü! Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...
ÖZEL | Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaraylı analizcilere tepki!
Fırtına’nın tadı bozuk! Trabzonspor - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...