Suriye’de Ahmed Şara yeni kabinesini açıkladı! Dikkat çeken isimler

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, " Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)

Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz." diyerek vizyon planlarını sıraladı.

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, "Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.