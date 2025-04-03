Başkan Erdoğan’dan şehit bekçi Uğur Gölçek’in ailesine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Uğur Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

UĞUR GÖLÇEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uğur Gölçek'in cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.