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Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:19
Murat Ongun ve Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları tutukluluğa itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan (Takvim.com.tr)Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan (Takvim.com.tr)

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, tutukluluk kararına ilişkin 10. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu.

VARSAYIMA DAYANDIĞI İDDİASI
Şahan'ın serbest bırakılması istenen dilekçede, "Kent Uzlaşısı" ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile ilgili iddiaların "varsayıma" dayandığı, PKK'nın HDK üzerinden belediyelere sızdığına ilişkin soyut ve belirsiz nitelikteki bazı ifadelerin delil olarak gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

İlk olarak 2019 seçimlerinde CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "İstanbul İttifakı" söyleminin 2024 seçimlerinde güncellenerek "Türkiye İttifakı" olduğu belirtilen dilekçede, Şahan'ın hiçbir zaman CHP'nin karar verici organlarında görev almadığı ve bu ittifakın şekillenmesinde rol üstlenmediği, bu nedenle de Şahan'a yöneltilen suçlamaların dayanaksız ve hakkında verilen tutuklama kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü.

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ve tutuklama tedbirinin ölçülü olmadığını savundu.

Murat Ongun (Takvim.com.tr)Murat Ongun (Takvim.com.tr)

MURAT ONGUN'UN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ
"Yolsuzluk" soruşturmasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Köksal Bayraktar ile Serkan Günel ise tutukluğa itiraz dilekçesini 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu.

Dilekçede avukatlar, soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle tutuklamaya gerekçe gösterilen Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu ve MASAK raporu başta olmak üzere bilirkişi raporları ve ses kaydını inceleyemediklerini belirtti.

Ongun'un İBB'deki görevi çerçevesinde ihale hazırlama, ihale sözleşmesi imzalama veya idari tasarruf hakkı bulunmadığı aktarılan dilekçede, sadece gelir getirici işlerde imzası bulunan Ongun'un görev tanımı gereği ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla suçlanabilmesinin mümkün olmadığı savunuldu.

Dilekçede, Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu'nda belirtilen iddiaların hiçbirinin Ongun'un görev, yetki ve sorumluluk alanına girmediği, reklam ihalelerinin belli şirketlere verildiği iddiasına ilişkin de somut delil sunulmadığı öne sürüldü.

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