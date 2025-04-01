CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Önce sokağa döktü ardından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdi

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.

ÖZEL'DEN TÜRKİYE EKONOMİSİNE SABOTAJ GİRİŞİMİ CHP lideri Özgür Özel 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak, "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"ÖZEL TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.

Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir.

Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir." ifadelerini kullandı.