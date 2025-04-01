CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Önce sokağa döktü ardından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte tüm CHP'li lideri Özgür Özel tüm çığırtkanlığını kullanarak provokasyon dolu adımlar attı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte tüm CHP'li lideri Özgür Özel tüm çığırtkanlığını kullanarak provokasyon dolu adımlar attı.
ÖNCE SOKAĞA DÖKTÜ ARDINDAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI
Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak "Yıkın geçin!" dedi ve bu çağrı sokakları karıştırdı. CHP, Türkiye'nin değerlerine ve markalarına sahip çıkmak yerine, siyasi hesaplarla yerli şirketleri hedef almayı seçti.
"2 NİSAN TÜKETİM BOYKOT"UNA DESTEK
Türkiye'nin yerli markalarını hedef alarak boykot çağrısı yaptı. Provokasyon dolu adımlara ise bir yenisi daha ekledi ve 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak sabotaj girişiminde bulundu.
ÖZEL'DEN TÜRKİYE EKONOMİSİNE SABOTAJ GİRİŞİMİ
CHP lideri Özgür Özel 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak, "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.
Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.
Millet, devletin gerçek sahibidir.
Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadelerini kullandı.
MARJİNAL GRUPLAR ÖRGÜTLENDİ
Öte yandan sosyal medya hesaplarından örgütlenen marjinal gruplar da "2 Nisan Tüketim Boykotu"na destek çağrısında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki boykot çağrılarına ilişkin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından re'sen soruşturma başlattı.
ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI
CHP lideri Özel'e bu çağrısının ardından tepki yağdı.
"ÖZEL TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.
Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir.
Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir." ifadelerini kullandı.