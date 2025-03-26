Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kadir suresi Kadir Gecesi'nin faziletine dair önemli mesajlar verir. Bu sure özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en fazla araştırılan sureler arasında yer alır. Peki Kuran-ı Kerim'de 97. sure olan Kadir Suresi ne anlama gelir? İşte Kadir Gecesi suresi okunuşu, meali ve fazileti...

(Takvim Foto Arşiv)

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.