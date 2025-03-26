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Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi anlamı, okunuşu, meali...

Kadir suresi Kadir Gecesi'nin faziletine dair önemli mesajlar verir. Bu sure özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en fazla araştırılan sureler arasında yer alır. Peki Kuran-ı Kerim'de 97. sure olan Kadir Suresi ne anlama gelir? İşte Kadir Gecesi suresi okunuşu ve fazileti...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 09:20
Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi anlamı, okunuşu, meali...

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Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kadir suresi Kadir Gecesi'nin faziletine dair önemli mesajlar verir. Bu sure özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en fazla araştırılan sureler arasında yer alır. Peki Kuran-ı Kerim'de 97. sure olan Kadir Suresi ne anlama gelir? İşte Kadir Gecesi suresi okunuşu, meali ve fazileti...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADİR (GECESİ) SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi'dir. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

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