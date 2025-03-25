İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, dualarla ve ibadetlerle yarın gece idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, rahmet ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği en kıymetli vakitlerden biridir. Müminler, bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için tesbih ve zikirlerle Allah'a yönelirler. Peki Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilmeli? 2025 Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler neler? İşte bu faziletli gecede okunacak esmalar ve dualar…