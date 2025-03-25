İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, dualarla, ibadetlerle ve zikirlerle idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği en kıymetli vakitlerden biri olarak kabul edilir. Müminler bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için namaz, tesbih, zikir ve dualarla Allah'a yönelirler. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı, hangi esmalar ve zikirler çekilmeli? İşte bu faziletli gecede okunması tavsiye edilen dualar ve sureler…