Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

2025 Kadir Gecesi Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Kadir Gecesi, Hatim Duası için özellikle maneviyatı yüksek bir vakittir. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Hatim Duası, namaz kılarken secdede okunabileceği gibi, namaz kılmada güçlük çekenler kıbleye karşı oturarak da bu duayı zikredebilirler.

2025 Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından okunur. Eğer bu hatim birine hediye edilecekse, dua hem kalpten hem de dilden yapılır. Hatim yapılan kişi veya kişilerin ruhlarına bağışlanır. Hatim tamamlandıktan sonra, Hatim Duası'nın yapılması, yapılan ibadetin manevi değerini artırır.