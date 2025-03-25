Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasının ardından okunan faziletli bir duadır. "Hatm" ve "hıtâm" kelimeleri, sözlükte "bir şeyi tamamlamak, sonuna varmak" anlamında kullanılır ve bu terim, Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunup bitirilmesini anlatır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hatim sonrası bu duayı okumuş ve müminlere de tavsiye etmiştir. Hatim duası kalpleri arındıran ve Allah'a yakınlaştıran bir vesiledir. Peki Diyanet'e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası kısa ve uzun nasıl okunur? İşte duanın Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti.