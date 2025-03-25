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Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet'e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasının ardından okunan faziletli bir duadır. "Hatm" ve "hıtâm" kelimeleri, sözlükte "bir şeyi tamamlamak, sonuna varmak" anlamında kullanılır ve bu terim, Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunup bitirilmesini anlatır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hatim sonrası bu duayı okumuş ve müminlere de tavsiye etmiştir. Hatim duası kalpleri arındıran ve Allah'a yakınlaştıran bir vesiledir. Peki Diyanet'e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası kısa ve uzun nasıl okunur? İşte duanın Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:36
Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasının ardından okunan Hatim Duası, İslam dünyasında derin ve manevi bir anlam taşır. "Hatm" ve "hıtâm" kelimeleri, bir şeyin sonuna varmak ve tamamlamak anlamına gelir. Bu dua, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak bitirmeyi ifade eder. Kuran okumak ve dua etmek manevi olarak kalpleri temizleyen ve Allah'a yakınlaştıran kıymetli ibadetlerdir. İşte Hatim Duası'nın Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

2025 Kadir Gecesi Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Kadir Gecesi, Hatim Duası için özellikle maneviyatı yüksek bir vakittir. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Hatim Duası, namaz kılarken secdede okunabileceği gibi, namaz kılmada güçlük çekenler kıbleye karşı oturarak da bu duayı zikredebilirler.

2025 Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Hatim Duası, Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesinin ardından okunur. Eğer bu hatim birine hediye edilecekse, dua hem kalpten hem de dilden yapılır. Hatim yapılan kişi veya kişilerin ruhlarına bağışlanır. Hatim tamamlandıktan sonra, Hatim Duası'nın yapılması, yapılan ibadetin manevi değerini artırır.

Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

Hatim Duası Okunuşu

"El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.

Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.

Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.

Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.

Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.

Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Kadir Gecesi Hatim duası Arapça - Türkçe okunuşu: Diyanet’e göre Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır?

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur'ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur'ân.

Verfa' deracâtina bi fadîletil-Kur'ân.

Ve keffir 'annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur'ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur 'uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

Ve beyyid vücûhenâ.

Verfa' deracâtina.

Verham âbâenâ.

Veğfir ümmehâtinâ.

Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

Ve şeddid şemle a'dâina.

Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî'l-âfâti ve'l-emrâdi ve'l-belâyâ.

Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ 'alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur'ânil-'azîm.