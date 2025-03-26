Saraçhane’de “kayıp telefon” anonsu: Özgür Özel ceplerini yokladı

Özel'in çağrısının ardından toplanan marjinal gruplar, taşkınlık çıkararak polise saldırdı ve çevreye zarar verdi. Rezilliklerini ileri boyuta taşıyan vandallar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine küfür etti.

"Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyen Özel'in sokakları kaosa sürükleme girişimi Saraçhane 'de ilginç anlara sahne oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı.

SARAÇHANE'DE HIRSIZLIK OLAYLARI YAŞANDI

Sokağa inen kalabalık arasında hırsızlık olayları da yaşandı. Eylemler sırasında birçok kişinin cep telefonu ve cüzdanı çalındı.

ÖZGÜR ÖZEL CEPLERİNİ KONTROL ETTİ

Eylem esnasında kaybolan bir telefon için anons yapıldı. "Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." şeklinde anons yapıldı.

Bu sırada Özgür Özel'in ceplerini kontrol etmesi, sosyal medyada gündem oldu.

CEP TELEFONU ÇALINAN GENÇ KIZ AĞLADI

Saraçhane'de yaşanan hırsızlık olaylarına dair sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri de bir genç kızın telefonunun çalınmasına isyan ettiği anlar oldu.

Yaşanlar CHP'nin "demokrasi mücadelesi" diyerek yaptığı çağrıların nasl bir kaos ve hırsızlık ortamına zemin hazırladığının da göstergesi oldu.