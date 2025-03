2025 Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi yerine ne okunur? Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?

(Takvim Foto Arşiv)

Kadir Suresi Bilmeyenler Ne Okuyabilir?

Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen surelerin başında Kadir Suresi gelir. Ancak bu sureyi ezberlememiş ya da bilmeyenler, bir kaynaktan açıp okuyarak bu gecenin faziletinden istifade edebilirler.

Kuran-ı Kerim'de yer alan her sure ve ayet, kendine has bir anlam ve mesaj taşır.

(Takvim Foto Arşiv)

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr