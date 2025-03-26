SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında? Nuri Aslan aslen nereli, evli mi? Çocukları var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler İBB Başkan Vekili seçimlerine çevrildi. Sosyal medyada dolaşan iddialarda aday olarak Nuri Aslan’ın ismi öne çıkarken bu gelişme sonrasında Nuri Aslan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte kariyeri ve hayatı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 09:22
Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında? Nuri Aslan aslen nereli, evli mi? Çocukları var mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından yeni bir başkan Vekili seçmek üzere toplanacak. Bu seçimde öne çıkan adaylardan biri de Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve mevcut İBB Başkan Vekili Nuri Aslan. Peki Nuri Aslan kimdir, siyasi kariyerinde neler yapmıştır?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NURİ ASLAN KİMDİR?

İBB'nin resmi sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;

"Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen ASLAN, evli ve üç çocuk babasıdır."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Rüşvet çarkı 2019’da başlamış
Borsa İstanbul
Beyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı sorumluluğu Walz üstlendi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Emekliye çifte ödeme: Farklar hesaplara geçiyor! Bayram ikramiyesinde süreçte neler var?
Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi bir ülke lideri de iyi
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklar
Skriniar’da büyük tehlike: Slovak yıldız için flaş iddia
İşte CHP’nin gerçek yüzü! Gezi’nin çapulcuları Saraçhane’nin ağzı bozuk vandalları! Başkan Erdoğan’a alçak hakaretler
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
Yunan ordusundan Türkiye’ye küstah hakaretler! Ankara’dan Atina’ya sert tepki
CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler
CANLI | CHP’nin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
Bakanlık yolsuzluğu belgeledi! ⁠Ekosistem çöktü | İmamoğlu örgütünden yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!