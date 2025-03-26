Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında? Nuri Aslan aslen nereli, evli mi? Çocukları var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından yeni bir başkan Vekili seçmek üzere toplanacak. Bu seçimde öne çıkan adaylardan biri de Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve mevcut İBB Başkan Vekili Nuri Aslan. Peki Nuri Aslan kimdir, siyasi kariyerinde neler yapmıştır?
(Takvim Foto Arşiv)
NURİ ASLAN KİMDİR?
İBB'nin resmi sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;
"Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.
(Takvim Foto Arşiv)
1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.