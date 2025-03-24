MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? 2025 MSÜ tercih taban-tavan puanları

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MSÜ tercih süreci başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve hangi platform üzerinden yapılacak? İşte adayların bilmesi gerekenler. 2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 📅 Tercih Başlangıç Tarihi: 24 Mart 2025⏳ Son Başvuru Tarihi: 18 Nisan 2025🖥️ Başvuru Adresi: personeltemin.msb.gov.tr

AA MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? Adaylar tercih sürecinde, 2025 MSÜ taban puanlarını merakla bekliyor. Geçmiş yıllardaki taban puanları referans alarak tercih yapacak olan adaylar için güncel taban puanlar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak.