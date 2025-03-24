SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? 2025 MSÜ tercih taban-tavan puanları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi en kritik süreç başladı: tercih dönemi! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için adayların tercih yapma süreci resmen başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 15:06 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 15:11
MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? 2025 MSÜ tercih taban-tavan puanları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MSÜ tercih süreci başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve hangi platform üzerinden yapılacak? İşte adayların bilmesi gerekenler.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

📅 Tercih Başlangıç Tarihi: 24 Mart 2025⏳

Son Başvuru Tarihi: 18 Nisan 2025🖥️ Başvuru Adresi: personeltemin.msb.gov.tr

AAAA

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar tercih sürecinde, 2025 MSÜ taban puanlarını merakla bekliyor. Geçmiş yıllardaki taban puanları referans alarak tercih yapacak olan adaylar için güncel taban puanlar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak.

AAAA

2025 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadelere yer verildi;

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar ise 2'nci seçim aşamalarına katılım sağlamayacak.

MSÜ kaç kişi girdi, bu yıl kaç kişi alınacak? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu?MSÜ kaç kişi girdi, bu yıl kaç kişi alınacak? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu?
MSÜ kaç kişi girdi, bu yıl kaç kişi alınacak? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu?
MSÜ için AYTye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?MSÜ için AYTye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?
MSÜ için AYT'ye girmek zorunlu mu? AYT puanı olmadan MSÜ geçersiz mi sayılıyor?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABB’deki 33 konser mercek altına alındı! Mansur Yavaş kime ne dağıttı? CHP’lileri bile isyan ettiren 810 milyonluk vurgun
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!
Casper
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu
Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu
Borsa İstanbul
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüleri
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı