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Yine de nasıl yazılır? TDK’ye göre “yinede” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre, kelimelerin veya sözcüklerin doğru şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan “yine de” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki "yinede" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “yine de” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 16:38
Yine de nasıl yazılır? TDK’ye göre yinede doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "yine de" ifadesidir. "Yine de" ifadesi, olumsuz bir durumu ya da engeli ifade ederken, buna rağmen olumlu bir davranışın sürdürülmesi gerektiğini vurgulamak için kullanılıyor. Peki TDK'ye göre "Yine de" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

"YINE DE" NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "yine de" ifadesi ayrı yazılır. Bu kural, yazım dil bilgisi kurallarına dayanır. "Yine" zarfı ile "de" bağlacının birleşiminden oluşan bu ifade, her iki kelime arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bitişik yazılması gereken "yinede" biçimi yanlıştır.

Örnek Kullanım:

✔ Hava çok soğuktu, yine de dışarı çıkmak zorunda kaldık.

Yanlış Kullanım:

❌Yinede dışarı çıktık.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "YİNE DE" NASIL YAZILIR?

✅Doğru: yine de

❎Yanlış: yinede