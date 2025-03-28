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Tatil başlıyor! Son ders zili bugün çalacak

Ara tatil bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, ikinci ara tatil ile birlikte bayram coşkusunu da yaşayacak. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim dönemi hangi tarihte sona erecek?

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:23
Tatil başlıyor! Son ders zili bugün çalacak

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.

TATİL BUGÜN BAŞLIYOR
İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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