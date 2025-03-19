"Kent Uzlaşısı" operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık

Açıklamada, belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır."

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

OPERASYONUN DETAYLARI 1 YIL ÖNCEDEN BELLİYDİ!

Ekrem İmamoğlu ve dar kadrosunun gözaltına alındığı "Kent Uzlaşısı" operasyonunun detaylarının 28 Mart 2024'te sosyal medyada gündeme getirildiği biliniyor. "Kuşçubaşı Eşref" mahlaslı bir hesap, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki trafiği deşifre etmiş Takvim.com.tr de bu meseleyi haberleştirmişti.

1 yıl önce kirli pazarlığın yazıldığı X hesabı

Peki o hesap ne yazmıştı Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan pazarlık neydi, nereden kime kaç para gönderildi?

İDDİANIN MERKEZİNDE HANGİ İSİMLER YER ALDI?

İddialar CHP-DEM arasındaki "Kent Uzlaşısı" sürecinin Avrupa ve Kandil bağlantılarını ifşa ediyor.

Söz konusu iddiaların merkezinde yer alan isimler ise şunlar:

Resul Emrah Şahan: İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri, operasyonların perde arkasındaki koordinatörü. 2024 seçimlerinde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı yapılarak "koruma kalkanı" sağlandı.

Şehmus Azad Barış: PKK'nın yöneticilerinden biri, DEM Parti'nin araştırma sorumlusu.

Mahir Polat: İmamoğlu'nun dar kadrosunda bulunan bir isim ve Fatih Belediye Başkan Adayı. (Mevcut Görevi İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

GİZLİ GÖRÜŞMELER VE PARA TRAFİĞİ

İddialara göre 8 Aralık 2023'te İstanbul Barbaros Bulvarı'nda bir otelde Resul Emrah Şahan ve Azad Barış arasında kritik bir toplantı gerçekleşti. Burada İmamoğlu'nun adaylığı için DEM Parti'nin desteğinin nasıl sağlanacağı konuşuldu.

Bu toplantıda DEM'e verilmesi için yüklü miktarda Avro teslim edildi. Ancak DEM Parti yönetiminin bu paradan haberi olmadığı, Azad Barış'ın kişisel olarak ikna edilmesi için verildiği iddia ediliyor.

Azad Barış, toplantının detaylarını DEM Parti Meclis Üyesi Tayip Temel'e aktardı ancak para konusundan hiç bahsetmedi.

10 Aralık 2023'te Caddebostan'da yapılan ikinci görüşmede Şahan, Azad Barış'a "DEM Parti'yi ikna etmek için her türlü talebin yerine getirileceği" güvencesini verdi.