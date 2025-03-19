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"Kent Uzlaşısı" operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terörle iltisaklı suçlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında 100'den fazla isim hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da "PKK/KCK terör örgütüne yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. "Terör" soruşturmasına sebep olan "Kent Uzlaşısı" kapsamında CHP-DEM-Kandil-Brüksel hattında yürütülen kirli pazarlıkların bir yıl öncesinden sosyal medyada ifşa edildiği biliniyor. İddialar arasında İstanbul seçimleri için 100 milyon doları aşan bir para trafiği, Avrupa ve Kandil bağlantılı gizli görüşmeler ve DEM Parti üzerinden yürütülen siyasi pazarlıklar bulunuyor. Peki terör örgütü yöneticilerinin bizzat yön verdiği bu süreçte hangi pazarlıklar yapıldı, 1 yıl önce sosyal medyada hangi iddialar gündeme geldi?

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 17:36
Kent Uzlaşısı operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde gözaltı operasyonu başladı.

99 İSİME YOLSUZLUK OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. Ayrıca İmamoğlu ile birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması bulunuyor.

İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama gerçekleştirildi (Fotoğraf: AA)İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama gerçekleştirildi (Fotoğraf: AA)

7 İSİM HAKKINDA "KENT UZLAŞISI" SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında ise "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verdi. 2 soruşturma kapsamında 90'a yakın isim gözaltına alındı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğluna terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayıEkrem İmamoğluna terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı

İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır."

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

OPERASYONUN DETAYLARI 1 YIL ÖNCEDEN BELLİYDİ!
Ekrem İmamoğlu ve dar kadrosunun gözaltına alındığı "Kent Uzlaşısı" operasyonunun detaylarının 28 Mart 2024'te sosyal medyada gündeme getirildiği biliniyor. "Kuşçubaşı Eşref" mahlaslı bir hesap, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki trafiği deşifre etmiş Takvim.com.tr de bu meseleyi haberleştirmişti.

1 yıl önce kirli pazarlığın yazıldığı X hesabı1 yıl önce kirli pazarlığın yazıldığı X hesabı

Peki o hesap ne yazmıştı Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan pazarlık neydi, nereden kime kaç para gönderildi?

İDDİANIN MERKEZİNDE HANGİ İSİMLER YER ALDI?
İddialar CHP-DEM arasındaki "Kent Uzlaşısı" sürecinin Avrupa ve Kandil bağlantılarını ifşa ediyor.

Söz konusu iddiaların merkezinde yer alan isimler ise şunlar:

Resul Emrah Şahan: İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri, operasyonların perde arkasındaki koordinatörü. 2024 seçimlerinde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı yapılarak "koruma kalkanı" sağlandı.

Şehmus Azad Barış: PKK'nın yöneticilerinden biri, DEM Parti'nin araştırma sorumlusu.

Mahir Polat: İmamoğlu'nun dar kadrosunda bulunan bir isim ve Fatih Belediye Başkan Adayı. (Mevcut Görevi İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

GİZLİ GÖRÜŞMELER VE PARA TRAFİĞİ
İddialara göre 8 Aralık 2023'te İstanbul Barbaros Bulvarı'nda bir otelde Resul Emrah Şahan ve Azad Barış arasında kritik bir toplantı gerçekleşti. Burada İmamoğlu'nun adaylığı için DEM Parti'nin desteğinin nasıl sağlanacağı konuşuldu.

Bu toplantıda DEM'e verilmesi için yüklü miktarda Avro teslim edildi. Ancak DEM Parti yönetiminin bu paradan haberi olmadığı, Azad Barış'ın kişisel olarak ikna edilmesi için verildiği iddia ediliyor.

Azad Barış, toplantının detaylarını DEM Parti Meclis Üyesi Tayip Temel'e aktardı ancak para konusundan hiç bahsetmedi.

10 Aralık 2023'te Caddebostan'da yapılan ikinci görüşmede Şahan, Azad Barış'a "DEM Parti'yi ikna etmek için her türlü talebin yerine getirileceği" güvencesini verdi.

HDP/DEM'li Azad Barış için gözaltı kararı verildi. (Takvim.com.tr)HDP/DEM'li Azad Barış için gözaltı kararı verildi. (Takvim.com.tr)

BRÜKSEL VE KANDİL HATTI: 20 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN TRANSFERİ
4 Şubat 2024'te Resul Emrah Şahan'ın finansmanı ile DEM'li Tayip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Hakkı Saruhan Oruç Brüksel'e gitti. Burada PKK'nın Avrupa temsilcileriyle kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

PKK'nın Avrupa sorumlularından RK, DEM'in aday çıkararak İmamoğlu'nun oylarını bölmemesi talimatını verdi.

Bu anlaşma karşılığında 20 milyon dolar değerindeki Bitcoin, PKK'nın bildirdiği bir kripto cüzdana aktarıldı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ VE EK ÖDEME TALEBİ
Brüksel'deki görüşmeler 8 Şubat 2024'e kadar devam etti. Süreç boyunca Şahan ve Barış sürekli temas halindeydi. 6 Şubat'ta PKK'nın Avrupa yapılanması, HDP/DEM'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine karar verdi.

Ancak DEM Parti içindeki bazı isimler ekstra maddi ve siyasi taleplerde bulununca kriz patlak verdi.

Azad Barış, Kandil'in Avrupa uzantılarının "daha fazla ödeme" talep ettiğini belirtti.

Bunun üzerine Şahan, durumu İmamoğlu'nun ekibine aktardı. Mahir Polat, İmamoğlu'nun büyük öfke duyduğunu ancak sürecin tamamlanması için tüm taleplerin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

100 MİLYON DOLARLIK KİRLİ TRAFİK
DEM ile yürütülen pazarlıklar, 15 Şubat 2024'te Esenyurt üzerinde mutabakat sağlanmasıyla devam etti. Azad Barış ve Resul Emrah Şahan yüz yüze görüştü. Görüşmede Azad Barış "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diye söylemiş. Ancak yeni talepler süreci daha da çıkmaza soktu:

Brüksel'de aktarılan 20 milyon dolara ek olarak, Kandil'in 80 milyon dolar daha talep ettiği öne sürüldü.

DEM'in İstanbul seçimleri karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı istemesi yeni bir krize neden oldu.

İmamoğlu'nun bu talebe sinirlenmesine rağmen, seçim sonrası verilen sözlerin tutulmayacağı düşünülerek onay verildi.

Mahir Polat, İmamoğlu, ve Resul Emrah ŞahanMahir Polat, İmamoğlu, ve Resul Emrah Şahan

SEÇİM SONRASI PLAN
Son görüşmelerde İmamoğlu'nun ekibinin seçim sonrası DEM'i tamamen devre dışı bırakmayı planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Mahir Polat, Resul Emrah Şahan'a şu mesajı iletti:

"Başkan bunları seçimden sonra ana avrat s... hiçbir sözünü tutmayacak. Şişli Belediyesi konusunda da konuş, zemin hazırla, alternatif olsun."

1 yıl önce ortaya atılan iddialar seçim sürecine Avrupa ve terör örgütü PKK'nın doğrudan müdahale ettiğini gösteriyor. Şimdi devam eden soruşturma ile 100 milyon dolardan fazla paranın hangi kaynaklardan sağlandığı kimlerin bu para trafiğinin içinde yer aldığının ortaya çıkması bekleniyor.

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