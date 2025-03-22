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Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bol yağışlı bir haftanın ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hava durumunun etkisiyle İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında su durumu nedir?

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 11:00
Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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Megakentte bol yağışlı bir haftanın ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hava durumunun etkisiyle İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Mart 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında su durumu nedir? İşte İSKİ verilerine göre yeni tablo.

İSKİİSKİ

22 MART 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Mart Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'un su kaynaklarında son durum merak ediliyor. Kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %79,64 olarak ölçüldü. Önceki güne göre yükseliş gösteren barajlarda son durum şu şekilde:

💧 Ömerli Barajı%91,33
💧 Darlık Barajı%77,3

İSKİİSKİ
💧 Elmalı Barajı%94,29
💧 Terkos Barajı%80,62

İSKİİSKİ
💧 Alibey Barajı%65,42
💧 Büyükçekmece Barajı%75,1

İSKİİSKİ
💧 Sazlıdere Barajı%58,15
💧 Istrancalar Barajı%54,03

AAAA
💧 Kazandere Barajı%85,74
💧 Pabuçdere Barajı%85,12

Baraj doluluk son durum: 21 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?Baraj doluluk son durum: 21 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Baraj doluluk son durum: 21 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?

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