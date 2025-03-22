Megakentte bol yağışlı bir haftanın ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hava durumunun etkisiyle İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Mart 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında su durumu nedir? İşte İSKİ verilerine göre yeni tablo.