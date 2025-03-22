Megakentte bol yağışlı bir haftanın ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hava durumunun etkisiyle İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 22 Mart 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında su durumu nedir? İşte İSKİ verilerine göre yeni tablo.
İSKİ
22 MART 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
22 Mart Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'un su kaynaklarında son durum merak ediliyor. Kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %79,64 olarak ölçüldü. Önceki güne göre yükseliş gösteren barajlarda son durum şu şekilde:
💧 Ömerli Barajı – %91,33
💧 Darlık Barajı – %77,3
İSKİ
💧 Elmalı Barajı – %94,29
💧 Terkos Barajı – %80,62