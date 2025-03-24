Özgür Özel çağırdı marjinal gruplar sokaklara döküldü! Polise baltalı, asitli ve havai fişekli saldırı | Provokatörler tek tek gözaltına alınıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak, "Yıkın geçin!" dedi. Özel'in bu çağrısı sokakları karıştırdı.
Halkı sokağa çağıran CHP'li Özgür Özel bu kez ise, "Attığınız havai fişekler polisi kör edebilir" diyerek provokasyonu itiraf etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
Gül, şunları kaydetti:
"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."
Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı, ateş yakarak barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 66 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Kızılay'da toplandı.
Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu.
Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş atıldığını ifade etti.
Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı. Bu esnada 5 polis memuru yaralandı.
Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.
Bazı göstericiler de Karanfil Sokak'ta ateş yakarak barikat kurmaya çalıştı. Buradaki bir aracın da çamurluklarının söküldüğü görüldü. Yakılan ateşi bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.
Olaylarda gösterilere katılan toplam 66 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Göstericilerin dağıldığı alanlarda oluşan çöp yığınları belediye ekiplerince temizlendi.
Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.
Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar ile vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratarak halkı sokağa çağıran hesapların kullanıcısı olduğu belirlenen 94 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüphelilerin ikametlerine yönelik 19 Mart ve 20 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
İkametini öğrenci yurdu olarak gösteren 18 şüpheli ile operasyonlar sırasında evlerinde bulunmayan 18 şüpheli olmak üzere toplam 36 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bugün adliyeye sevk edilen 58 şüpheli arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan vandallar polise balta fırlattı. Bir polis memuru başından yaralandı.
CHP'li Özgür Özel'in vandalları tarafından polise yapılan asitli saldırıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.
Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz
Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!
Saraçhane’deki bazı vandallar polise saldırdı ve ardından Şehzadebaşı Camii’ne kaçtı. Burada da polise ağır küfürler ettiler.
Özgür Özel’in çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran eylemci grupları; terör örgütü MLKP, terör örgütü Troçkistler, terör örgütü TKP, terör örgütü TKEP/L, terör örgütü TİKB/B, terör örgütü TKİP ve terör örgütü DSİH’in açık alan yapılanmalarının yönlendirdiği öğrenildi.
Halkı sokağa çağıran Özel, yaşananların ardından sahnelenen provokasyonu itiraf etti. Özel, Saraçhane'deki konuşmasında "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.
Özel'in çağrısı sonrası taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşandı. Polislere saldıran grup, çok sayıda polisin yaralanmasına neden oldu. Marjinal sol örgütlerin karıştığı grup polislere havai fişeklerle de saldırı gerçekleştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek için bir grup Saraçhane'de toplandı.
Buradaki gruptan bazıları, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermeyerek, uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu.
Bunun üzerine gruptakiler tarafından polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişesi gibi materyaller atıldı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazıyla gruba müdahale etti.
Gruptakilerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulundukları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 66'ya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
500 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çalışmaların devamında 10 zanlı daha gözaltına alındı. Ekipler, 48 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltındaki 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin'den de bir açıklama geldi. Şahin, "İlimizde meydana gelen yasa dışı gösterilerde 41 kişi gözaltına alınmış ve adli mercilere teslim edilmiştir." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısına tepki göstererek, provokasyonlara karşı milletin sağduyulu olması gerektiğini vurguladı.
Özdemir, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, yargı sürecini manipüle etmek isteyenlerin sokakları karıştırmaya çalıştığını belirtti. “Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden provokasyonların farkındayız. Yargı sürecini kamufle ederek sokakları karıştırmaya çalışanların niyetini de oyunlarını da çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır.” ifadelerini kullandı.
CHP’nin sokakları bir kaos ortamına çevirmek istediğini belirten Özdemir, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, “Bu millet, sokakları savaş alanına çevirmek isteyen zihniyete hiçbir zaman prim vermemiştir. Kimse milletimizin ferasetini sınamaya kalkmasın. Bugün, sağduyu ile hareket etme günüdür. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü, millet iradesinin en büyük teminatıdır. Hukuka inanan herkes, hakkını sokakta değil, mahkemede aramalıdır.” dedi.
Açıklamasında, vatandaşlara sağduyu çağrısı da yapan Özdemir, “Bizim safımız milletin safıdır. Bizim durduğumuz yer, adaletin, hukukun ve demokrasinin yanıdır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrımızdır: Sağduyuyu elden bırakmayalım. Fitneye, provokasyona geçit vermeyelim.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İBB soruşturmalarını bahane edip sokağa çıkan ve polise karşı gelen 343 kişinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.
Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltına alınan 56 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Polislerimiz, sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride toplanan marjinal gruplar polise saldırdı. Gruptan polislere, meşale, su şişesi ve tahta gibi materyallar atıldığı görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.
Gruptan bazıları Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler tarafından polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi materyaller atıldı.
Polis ekipleri ise, zaman zaman biber gazı sıkarak grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Marjinal örgütler izinsiz olmasına rağmen CHP'li Özel'in çağrısı üzerine bugün de Saraçhane'de sokağa indi ve polise saldırdı.
Göstericiler ellerindeki taşları polise attı.