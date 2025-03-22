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Özgür Özel'den medyaya tehdit: Herkes tarafını bilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla Ekrem İmamoğlu dahil birçok CHP'li ismin gözaltına alınması, CHP'yi panikletti. Yaptığı çağrı ile sokakları karıştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de medyaya tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 16:07
Özgür Özel’den medyaya tehdit: Herkes tarafını bilecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu CHP'de dengeleri bozdu.

Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı.

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YOLSUZLUK RÜŞVET TERÖR...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçununu işlediği belirtiliyor.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN VURGUNU PERDELEMEK İÇİN SOKAK ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluğu perdelemek için sokak çağrısı yaparak yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi. "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir." ifadeleriyle partililerini Saraçhane'ye döken Özel akşamları alanda miting yapıyor. Gruptan güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı.

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Sokakları kaşıyan Özel bu kez de medyaya tehditler savurdu.

MEDYAYI HEDEF ALDI
Medyanın "sokak mitinglerini" göstermediğini öne süren Özel yayın organlarını izleyenlerin yüzde 70'inin CHP'li olduğunu savunarak, "Reklamlarınızı izletirsem namerdim." dedi.

Özgür Özel medyayı hedef aldı: İzletirsem namerdim

"Buradan merkez medyaya sesleniyorum." diyen Özel şu tehditlerde bulundu:

"Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın. Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken gizliyken. Burada söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın.

Özgür Özel Saraçhane'den medyaya tehdit savurduÖzgür Özel Saraçhane'den medyaya tehdit savurdu

"İZLETİRSEM NAMERDİM"
Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar, görmediler diyen. Gezide penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin 220 bin dediği gözün 5 bini gördüğü drone'un 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70'i. Tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim."

Özgür Özel Saraçhane'den medyaya tehdit savurduÖzgür Özel Saraçhane'den medyaya tehdit savurdu

"HERKES TARAFINI BİLECEK"
Özel tehditlerini şöyle sürdürdü:

"Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan, milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeği bize satacaksın. Marketinden bize alışveriş yapacaksın. Yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan yukarıdan telefon geliyor diye rezillik yapanlara söylüyorum. Sen 1 milyonluk gece mitingini görme, görme. Ondan sonra gel yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar."

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