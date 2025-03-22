Özgür Özel’den medyaya tehdit: Herkes tarafını bilecek

Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu CHP 'de dengeleri bozdu.

YOLSUZLUK RÜŞVET TERÖR...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçununu işlediği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN VURGUNU PERDELEMEK İÇİN SOKAK ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluğu perdelemek için sokak çağrısı yaparak yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi. "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir." ifadeleriyle partililerini Saraçhane'ye döken Özel akşamları alanda miting yapıyor. Gruptan güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı.

Sokakları kaşıyan Özel bu kez de medyaya tehditler savurdu.

MEDYAYI HEDEF ALDI

Medyanın "sokak mitinglerini" göstermediğini öne süren Özel yayın organlarını izleyenlerin yüzde 70'inin CHP'li olduğunu savunarak, "Reklamlarınızı izletirsem namerdim." dedi.

"Buradan merkez medyaya sesleniyorum." diyen Özel şu tehditlerde bulundu:

"Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın. Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken gizliyken. Burada söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın.