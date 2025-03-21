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Yolsuzluk ve terör bağını böyle mi örtecekler? Özgür Özel sokak çağrısını sürdürüyor: Yıkın geçin!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla Ekrem İmamoğlu dahil birçok CHP'li ismin gözaltına alınması, partiyi panikletti. 560 milyar TL’lik vurgun iddiasının arından CHP, hükümeti ve yargıyı hedef alarak sokak çağrısına sarıldı. Dün yaptığı çağrıyla sokakları karıştıran CHP Genel Başkan Özgür Özel yine sokak çağrısı yaparak, "Yıkın geçin!" dedi.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 14:58
Yolsuzluk ve terör bağını böyle mi örtecekler? Özgür Özel sokak çağrısını sürdürüyor: Yıkın geçin!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu CHP'yi gerdi...

Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı.

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RÜŞVETTEN TERÖRE!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçununu işlediği belirtiliyor.

YOLSUZLUĞUN BOYUTU 560 MİLYAR!
İBB içindeki büyük yolsuzluğun 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilirken, CHP bu skandalı örtbas etmek için hükümeti ve yargıyı hedef alarak sokak çağrısı yapıyor.

Özgür Özel Saraçhane'de sokak çağrısı yaptı (Fotoğraf: AA)Özgür Özel Saraçhane'de sokak çağrısı yaptı (Fotoğraf: AA)

VURGUNU PERDELEMEK İÇİN SOKAK ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaparak yeni bir provokasyonun fitilini ateşledi. Dün (20 Mart) Saraçhanede, "Sokak çağrısı yapıyorum" diyen Özel, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadeleriyle partililerini sokağa çağırdı. Çıkan olaylarda 16 polis yaralanırken 54 kişi gözaltına alındı.

Özel'in çağrısının ardından 16 polis yaralandı 54 kişi gözaltına alındıÖzel'in çağrısının ardından 16 polis yaralandı 54 kişi gözaltına alındı

ÖZEL YİNE SOKAĞI İŞARET ETTİ: YIKIN GEÇİN
Özel'e tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı bugün ise Beylikdüzü'nde sokak çağrısı yaptı.

Özel yine sokak çağrısı yaptıÖzel yine sokak çağrısı yaptı

"Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum." ifadelerini kullanan Özel, "Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin." dedi.

Özgür Özel sokak çağrısını sürdürüyor: Yıkın geçin!

CHP yönetiminin "terör ve yolsuzluk" iddialarını kaos ile perlemeye çalıştığı konuşulurken vatandaşlar "sokak" çağrısına tepki gösterdi.

CHPli Özgür Özelin sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektirCHPli Özgür Özelin sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİYASİ HOKKABAZLIK
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP lideri Özel'e sert bir tepki gösterdi.

Ala, "Darbe girişimlerine, muhtıralara ve daha nice anti-demokratik saldırılara rağmen Türkiye'nin istikrar içerisinde büyümesini ve kalkınmasını sağlayan, Türkiye'yi bölgesel bir güç ve küresel bir aktör haline getiren AK Parti'yi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle itham etmek; anlamsız, komik ve CHP içindeki kaosu örtbas etmeye, perdelemeye yönelik siyasi hokkabazlıktır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (Fotoğraf: AA)AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (Fotoğraf: AA)

Efkan Ala şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel; partisindeki acziyetini ve partisinin içine düştüğü kaosu perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atıp sistematik olarak seviyesiz bir dille saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu bir politika değil, hastalıklı, müflis bir siyaset tarzıdır.

Partisinin içindeki koltuk mücadelelerinin, birbirlerini sırtından hançerlemelerin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu sorunları unutturmak için siyasetin seviyesini düşürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştir. Aziz milletimizin irade ve arzusu ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin, asılsız, yersiz, temelsiz iftira ve ifadelerle saldırma zavallılığı içine girmiştir.

Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesinde istikrarlı bir güce dönüştürmüş ve aynı zamanda küresel barış diplomasisinin öncüsü olarak, daha adil bir dünya arzusu içindeki tüm mazlum halkların umudu olmuştur. Dünyadaki ve Türkiye'nin etrafındaki uluslararası sorun ve krizlerde çözümün adresi olarak yoğun bir liderler diplomasisi yürütmektedir.

"SİYASİ HOKKABAZLIK"
Darbe girişimlerine, muhtıralara ve daha nice anti-demokratik saldırılara rağmen Türkiye'nin istikrar içerisinde büyümesini ve kalkınmasını sağlayan, Türkiye'yi bölgesel bir güç ve küresel bir aktör haline getiren AK Parti'yi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle itham etmek; anlamsız, komik ve CHP içindeki kaosu örtbas etmeye, perdelemeye yönelik siyasi hokkabazlıktır.

Türkiye ve dünya gerçeklerinden kopuk, bugüne ve geleceğe dair hiçbir politikası olmayanların, şahsi ikballerini ve beklentilerini her şeyin üzerinde gören, gerekirse bunun için ülkeyi yakmayı, insanlarımızı birbirine düşürmeyi dahi göze alanların elbette dün ile bugün arasındaki farkı ve gelecek vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz…

Meşru siyaset kanalları ve milletimizin değerleriyle uyuşmazlıklarını daha fazla gizleyemeyen CHP'nin mevcut yönetimi, sokağı adres göstererek kaosu, kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir.

Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır.

Yalan, iftira ve kaos siyasetlerine, bekledikleri desteği alamayan mevcut CHP yönetimi, milletimizin ve ülkemizin topyekûn hilafına olan bu tutumundan ve demokrasimize kumpas kurmaktan vazgeçmelidir.

Siyasette tek bildikleri ve kullandıkları dil kavga, kaos, çatışma, huzursuzluk, darbe çağrısı olanlara hatırlatmak isteriz ki, ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

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"EN HAFİF TABİRİYLE SORUMSUZLUK"
Özel'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da tepki gelmişti.

Bakan Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle "sorumsuzluktur." Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." dedi.

"PROVOKASYONLARLA SOKAKLARI KARIŞTIRMANIN HİÇ KİMSEYE BİR FAYDASI YOKTUR. "

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.

Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.

Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir.

Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur.

Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

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