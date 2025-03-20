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CHP'li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de izinsiz toplanan kalabalığa sokak çağrısı yaptı İBB binasına girdi. Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada Saraçhane'ye gelen partililer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise polise taş atan bir şüphelinin, “CHP il örgütleri nerede?” diyerek isyan ettiği görüldü.

Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 02:37 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 02:50
CHP’li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de izinsiz toplanan kalabalığa sokak çağrısı yaptı.

Saraçhane'de toplanan eylemcilerden Özel'e tepki



Artık sokak ve meydanlarda olacaklarını kaydeden Özel, "Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak, söke söke almak için sokaklar, meydanlar bizimdir. Kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki 'Sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI İBB BİNASINA KAÇTI

Özel yaptığı çağrının ardından İBB binasına girdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)

Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.

Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)

ÖZGÜR DIŞARI HALK İÇERİ
Bu sırada göstericiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attı.

İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)

Binanın önündeki caddede ateş yakan göstericilerin bekleyişi sürüyor.

Polise taş attılar (Takvim.com.tr)Polise taş attılar (Takvim.com.tr)

POLİSE SALDIRAN MİLİTANLAR ŞAŞIRDI: NEREDE CHP İL ÖRGÜTLERİ?
Özel'in çağrısı ile sokağa çıkan marjinal gruplar ise etraflarında CHP örgütlerine göremeyince büyük şok yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polise taş atan bir şüphelinin, "CHP il örgütleri nerede?" diyerek isyan ettiği görüldü.

İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)

İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUBUN POLİSE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Bu arada, düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin önlem için bekleyen polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası maskeli provokatörler polise saldırdı

6 POLİSE YARALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.

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