CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de izinsiz toplanan kalabalığa sokak çağrısı yaptı.
Artık sokak ve meydanlarda olacaklarını kaydeden Özel, "Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak, söke söke almak için sokaklar, meydanlar bizimdir. Kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki 'Sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)
SOKAK ÇAĞRISI YAPTI İBB BİNASINA KAÇTI
Özel yaptığı çağrının ardından İBB binasına girdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.
İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)
Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.
Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.