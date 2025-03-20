İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA)



ÖZGÜR DIŞARI HALK İÇERİ

Bu sırada göstericiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attı.

İzinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. (AA) Binanın önündeki caddede ateş yakan göstericilerin bekleyişi sürüyor.

Polise taş attılar (Takvim.com.tr) POLİSE SALDIRAN MİLİTANLAR ŞAŞIRDI: NEREDE CHP İL ÖRGÜTLERİ?

Özel'in çağrısı ile sokağa çıkan marjinal gruplar ise etraflarında CHP örgütlerine göremeyince büyük şok yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polise taş atan bir şüphelinin, "CHP il örgütleri nerede?" diyerek isyan ettiği görüldü.