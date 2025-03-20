Ali Mahir Başarır’dan TBMM’de skandal: AK Parti grubuna şişe fırlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında ağır suçlamalar gündeme geldi.
Soruşturmada, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yer alıyor.
Ayrıca, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.
CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SKANDAL
Bu soruşturmanın gölgesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün yine gergin bir oturuma sahne oldu.
Ali Mahir Başarır TBMM'de gerilime sebep oldu
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, skandal bir olayın yaşanmasına neden oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı sözlerin alındığı oturumda, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP'nin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadığını sorguladı. Baykan, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız?" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (Fotoğraf: AA)
ALİ MAHİR BAŞARIR KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI
Bu sözler üzerine provokasyona girişen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonya şişesini AK Parti sıralarına doğru fırlattı.
Yaşanan olay, Meclis'teki gerilimi tırmandırdı ve kısa sürede kargaşaya dönüştü.
MECLİS'E ARA VERİLDİ
Olayların kontrol altına alınamaması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'a 20 dakika ara verdi.
Ara sırasında milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandığı ve gerginliğin devam ettiği öğrenildi.
Ali Mahir Başarır TBMM'de gerilime sebep oldu
BAŞARIR'DAN AÇIKLAMA: "ÖZÜR DİLEMİYORUM"
Olayın ardından bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kızgınlık ve üzüntü içerisinde olduklarını savunarak "Özür dilemiyorum" dedi.