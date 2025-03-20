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Ali Mahir Başarır’dan TBMM’de skandal: AK Parti grubuna şişe fırlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortalık karıştı... CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti sıralarına şişe fırlatarak büyük bir skandala imza attı. Daha önce de benzer skandal ve provokasyonlarla gündeme gelen Başarır’ın bu hareketinin ardından "Özür dilemiyorum" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 16:55
Ali Mahir Başarır’dan TBMM’de skandal: AK Parti grubuna şişe fırlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında ağır suçlamalar gündeme geldi.

Soruşturmada, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yer alıyor.

Ayrıca, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

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CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SKANDAL
Bu soruşturmanın gölgesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün yine gergin bir oturuma sahne oldu.

Ali Mahir Başarır TBMM'de gerilime sebep olduAli Mahir Başarır TBMM'de gerilime sebep oldu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, skandal bir olayın yaşanmasına neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı sözlerin alındığı oturumda, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP'nin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadığını sorguladı. Baykan, "Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (Fotoğraf: AA)CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (Fotoğraf: AA)

ALİ MAHİR BAŞARIR KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI
Bu sözler üzerine provokasyona girişen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonya şişesini AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

Yaşanan olay, Meclis'teki gerilimi tırmandırdı ve kısa sürede kargaşaya dönüştü.

MECLİS'E ARA VERİLDİ
Olayların kontrol altına alınamaması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'a 20 dakika ara verdi.

Ara sırasında milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandığı ve gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

Ali Mahir Başarır TBMM'de gerilime sebep olduAli Mahir Başarır TBMM'de gerilime sebep oldu

BAŞARIR'DAN AÇIKLAMA: "ÖZÜR DİLEMİYORUM"
Olayın ardından bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kızgınlık ve üzüntü içerisinde olduklarını savunarak "Özür dilemiyorum" dedi.

Ali Mahir Başarır (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)Ali Mahir Başarır (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de AK Parti grubuna şişe fırlatması, geçmişteki skandallarını yeniden gündeme getirdi.

İşte Başarır'ın sicilindeki diğer provokatif eylemler:

BAKANIN MECLİS'E GİRİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bütçe görüşmelerinin yapıldığı salona girmesini Veli Ağbaba ve Seyit Torun'la birlikte engellemeye kalkıştı.

TBMMde CHPli isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikayanın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır varTBMMde CHPli isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikayanın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır var
TBMM'de CHP'li isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır var

MAHKEME HEYETİNE HAKARET VE TEHDİT
Yalova Belediyesi'nde "zimmete para geçirme" davasında mahkeme heyetine yönelik hakaretler savurdu, yargı mensuplarını açıkça tehdit etti.

Mahkeme heyetini tehdit eden CHPli Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildiMahkeme heyetini tehdit eden CHPli Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Mahkeme heyetini tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

KABİNE ÜYELERİNİ TEHDİT ETTİ
2022 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte kabine üyelerini Meclis kürsüsünden tehdit etti, hakkında fezleke hazırlandı.

CHPli isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarırdan skandal sözler! Soruşturma başlatıldıCHPli isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarırdan skandal sözler! Soruşturma başlatıldı
CHP'li isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler! Soruşturma başlatıldı

TÜRK ORDUSUNA HAKARET ETTİ
2021'de, TSK'yı hedef alarak "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" gibi skandal ifadeler kullandı, büyük tepki çekti.

Her fırsatta provokasyonlarıyla gündeme gelen Ali Mahir Başarır'ın Meclis'i baltalayan, şiddeti ve kaosu körükleyen bir tavır takınması CHP'nin nasıl bir kriz siyaseti izlediğini de bir kez daha ortaya koydu.

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