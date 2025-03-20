Ali Mahir Başarır’dan TBMM’de skandal: AK Parti grubuna şişe fırlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında ağır suçlamalar gündeme geldi.

Soruşturmada, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yer alıyor.

Ayrıca, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SKANDAL

Bu soruşturmanın gölgesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün yine gergin bir oturuma sahne oldu.