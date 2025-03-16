Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik'te akçeli işler "aileye teslim" ihaleler! CHP'li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor

B ilecik'te önceki dönem belediye başkanı olan ve 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan CHP 'li Semih Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arsaları yakınları üzerine ucuza alıp daha sonra imara açtığı ortaya çıkmıştı. Rüşvet operasyonu, ihale ve imar yolsuzlukları ile ülke gündeminden düşmeyen CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bu kez adrese teslim ihale skandalı yaşandı.

Ekrem İmamoğlu ve Melek Mızrak Subaşı (Takvim.com.tr / Arşiv)







İMAR MÜDÜRÜNÜN EŞİ İHALEYE GİRDİ



SABAH'ta yer alan habere göre; Belediyeye ait taşınmazların satıldığı ihalede eşler devreye girdi. Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girdi.



Merkezde ve değerli olmasına rağmen başka teklifin olmadığı ihaleyi, 2 milyon 175 bin TL bedelle Pınar Yıldız aldı.



Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ihale biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girdi.



Parsellerin her birine 1 milyon 590 bin TL veren Ergen, toplamda 3 milyon 180 bin TL vererek 2 parseli satın aldı. Bu parseller için de başka teklifin olmaması dikkat çekti.