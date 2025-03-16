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Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik'te akçeli işler "aileye teslim" ihaleler! CHP'li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor

CHP'li belediyeler adrese teslim ihaleler, yolsuzluk ve rüşvetlerle anılıyor. Beşiktaş ve Beykoz'daki milyonluk ihale vurgunları gündemdeki yerini korurken Bilecik'te "ihalede nepotizm" skandalı görüldü. Belediyenin taşınmazlarını parsel parsel satan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, en değerli arsayı kayınbabasının arkadaşına verdi. İmar Müdürü Enver Yıldız’ın eşine 2 milyon 175 bine merkezde imarlı arsa tahsis edildi. İhale birimindeki Osman Ergen’in eşi de 3 milyon 180 bin bedelle merkezde imarlı arsa sahibi oldu. Kelepir fiyata satılan arsaların ihalelerinde başka teklif olmaması dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 07:02
Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik’te akçeli işler aileye teslim ihaleler! CHP’li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor

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Bilecik'te önceki dönem belediye başkanı olan ve 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Semih Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arsaları yakınları üzerine ucuza alıp daha sonra imara açtığı ortaya çıkmıştı.

Rüşvet operasyonu, ihale ve imar yolsuzlukları ile ülke gündeminden düşmeyen CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bu kez adrese teslim ihale skandalı yaşandı.

CHP'li Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel eşe dosta satıyor (Takvim.com.tr)CHP'li Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel eşe dosta satıyor (Takvim.com.tr)

BİLECİK'İ PARSEL PARSEL EŞE DOSTA SATIYOR

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerden önce, "Bilecik malını satmam, sattırmam" diyerek seçim çalışması yürüten CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz ay, belediyeye ait 120 taşınmazın satışı için meclisten yetki aldı.

120 parsel arsayı farklı tarihlerde ihale ile satışa çıkardı. Önceki gün yapılan son ihalede ise satışa çıkarılan parsellerin 3'ü adrese teslim edildi.

Ekrem İmamoğlu ve Melek Mızrak Subaşı (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Melek Mızrak Subaşı (Takvim.com.tr / Arşiv)



İMAR MÜDÜRÜNÜN EŞİ İHALEYE GİRDİ

SABAH'ta yer alan habere göre; Belediyeye ait taşınmazların satıldığı ihalede eşler devreye girdi. Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi 733 ada 13 parseldeki arsa için ihaleye, Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız girdi.

Merkezde ve değerli olmasına rağmen başka teklifin olmadığı ihaleyi, 2 milyon 175 bin TL bedelle Pınar Yıldız aldı.

Aynı ada içinde bulunan, 733 ada 14 ve 15 parsellerin ikisinin ihalesine ise, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ihale biriminde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen girdi.

Parsellerin her birine 1 milyon 590 bin TL veren Ergen, toplamda 3 milyon 180 bin TL vererek 2 parseli satın aldı. Bu parseller için de başka teklifin olmaması dikkat çekti.

CHP'li Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel eşe dosta satıyor (Takvim.com.tr)CHP'li Melek Mızrak Subaşı Bilecik'i parsel parsel eşe dosta satıyor (Takvim.com.tr)



KAYINPEDERİNİN ARKADAŞINA KIYAK

Aynı ihalede yine İsmetpaşa Mahallesi 736 ada 1 parsel ihalesine ise, Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan'ın sahibi olduğu Arslan Turizm firması girdi.

Yine merkezde ve değerli bir parsel olmasına rağmen tek teklifin verildiği arsayı, Arslan Turizm, 3 milyon 700 bin TL ile satın aldı.

CHP'li Başkan'ın kayınpederi Yusuf Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olmuş, daha sonra yakın arkadaşı Mehmet Arslan'ın da aday olmasının ardından adaylıktan çekilip seçimlerde arkadaşına destek olmuştu.

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