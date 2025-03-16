İmamoğlu'nun "ön seçim" sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP'de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler

CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)

MEMLEKET PARTİSİ İL BAŞKANI İSYAN ETTİ... "MEYİL YOKLAMASI MEŞRU DEĞİLDİR"



Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk de CHP'den 1,5 yıl önce istifa etmesine rağmen listede adının yer aldığını söyledi.

Öztürk, X'teki paylaşımında şu ifadelerle CHP'ye tepki gösterdi:

"Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı olarak CHP'nin yöneticilerine sesleniyorum. Kulaklarınızı açın, gözlüklerinizi takın ve beni iyi dinleyin. Bir buçuk sene önce istifa etmeme rağmen yapacağınız meyil yoklaması listelerinde ben dahil istifa eden bir çok arkadaşımızın isimlerini hazirun listelerine almanız meyil yoklamanızı meşru hale getirmez. Partinize üye olmayan ve hatta başka siyasi partilere üye insanları neden hazirun listelerine aldınız? Daha kendi üye listelerini bile sağlıklı bir şekilde yapamayan bir partinin meyil yoklaması bence meşru değildir"