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İmamoğlu'nun "ön seçim" sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP'de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler

CHP'nin "ön seçim" tiyatrosu elinde patladı. Ekrem İmamoğlu'nun "tek aday" olarak yoklamaya girecek olması parti içi demokrasiyi sorgulatırken CHP üyesi olmayan yüz binlerce kişinin hazirun listelerine yazıldığı ortaya çıktı. Memleket Partili ve DEVA Partili isimler CHP ile herhangi bir bağları olmamasına rağmen listelerde adlarını görünce isyan etti. Bu durum CHP'nin hileli yollarla İmamoğlu'nun adaylığını meşrulaştırma çabası olarak değerlendirildi. Hazirun listelerinin şişirilmesi "Şaibeli kurultaydan sonra şaibeli ön seçim" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 08:04 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 08:07
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gözle görünür hale gelen adaylık kavgasının gölgesinde ön seçime gitmeye hazırlanıyor.

23 Mart'ta yapılacak tek adaylı ön seçim öncesi İmamoğlu, özel jetlerle şehir şehir geziyor. Daha takvimi belli olmayan genel seçim için il il turlayan İmamoğlu, hakkında devam eden yargı süreci, mahkemelik olan kurultay ve diploması üzerindeki şaibeler nedeniyle adaylığını siyasi bir "koruma zırhı" olarak kullanmayı hedefliyor.

Tek adaylı bu pusula CHP'nin üyelerinin iradesini yok saydığını gözler önüne serdi (Takvim.com.tr)Tek adaylı bu pusula CHP'nin üyelerinin iradesini yok saydığını gözler önüne serdi (Takvim.com.tr)


İmamoğlu'nun tek aday olarak yoklamaya girecek olması parti içi demokrasiyi sorgulatırken örgüt denetimindeki ön seçimde parti üyelerinin oy kullanacağı sandıklar ilan edildi.

Ancak hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce ismin kaydedildiği görüldü.

CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)


ŞAİBELİ ÖN SEÇİM

Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, şaibeli kurultay sonrası ön seçim sürecinin de şaibeli olduğunu ifade etti.

CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)

Erdoğan, "Parti üyesi olmayan ben dahil yüz binlerce kişi haftaya yapılacak sözde ön seçimde, Hazurun listelerinde adı yer aldı. Şimdi anlaşılan üye olmayanlara ve hatta belki de mezardakilere bile oy kullandıracaklar. Neden sırf Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı meşrulaşsın diye" tepki gösterdi.

CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)

MEMLEKET PARTİSİ İL BAŞKANI İSYAN ETTİ... "MEYİL YOKLAMASI MEŞRU DEĞİLDİR"

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk de CHP'den 1,5 yıl önce istifa etmesine rağmen listede adının yer aldığını söyledi.

Öztürk, X'teki paylaşımında şu ifadelerle CHP'ye tepki gösterdi:

"Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı olarak CHP'nin yöneticilerine sesleniyorum. Kulaklarınızı açın, gözlüklerinizi takın ve beni iyi dinleyin. Bir buçuk sene önce istifa etmeme rağmen yapacağınız meyil yoklaması listelerinde ben dahil istifa eden bir çok arkadaşımızın isimlerini hazirun listelerine almanız meyil yoklamanızı meşru hale getirmez. Partinize üye olmayan ve hatta başka siyasi partilere üye insanları neden hazirun listelerine aldınız? Daha kendi üye listelerini bile sağlıklı bir şekilde yapamayan bir partinin meyil yoklaması bence meşru değildir"

CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)CHP'de ön seçim skandalı! Hazirun listesine parti üyesi olmayan yüz binlerce isim kaydedildi (Takvim.com.tr)

CHP ÜYESİ OLMAYAN DEVA'LI İSİM DE LİSTEDE

Ön seçim için hazırlanan listeye DEVA Partili isimlerin de yazıldığı görüldü.

DEVA Partili Berke Cantürk, "10 Aralık 2022'den beri DEVA Partisi üyesiyim. Ben niçin CHP'nin sisteminde tek adaylı ön seçimde oy verecekler arasında yer alıyorum?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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