CHP’li Özgür Özel’in Bilecik yalanı! “Rüşvetçi Semih Şahin’i biz ihraç ettik” dedi gerçek ortaya çıktı

Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası yaratmaya çalışan ve bu konuda elinden geleni yapan Özel, CHP 'nin seçim klibinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia ederek, hem Bileciklilere hem de programı izleyenlere birbiri ardına yalanlar söyledi.

Bilecik Belediyesinde 2022 yılında düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Biz Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor. Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha Savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken biz kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra Savcılık da bir soruşturma yürüttü ve Başkanı görevden aldı ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.