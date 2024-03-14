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CHP’li Özgür Özel’in Bilecik yalanı! “Rüşvetçi Semih Şahin’i biz ihraç ettik” dedi gerçek ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında yalanlarını peş peşe sıraladı. Bilecik Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığı’nca rüşvet operasyonu kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Özel söz konusu olay hakkında "Bize Bilecik'ten ihbarlar geldi. Dediler ki Başkan Şahin böyle böyle işler yapıyor. Biz de hemen kendisini partimizden ihraç ettik. Aylar sonra da Belediyeye operasyon yapıldı" dedi. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye yaptığı operasyon 20 Ocak 2022’deyken CHP’nin Semih Şahin’i ihracı tam 5 ay sonra 14 Haziran 2022’de gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 08:28 Güncelleme 14 Mart 2024, 08:37
CHP’li Özgür Özel’in Bilecik yalanı! “Rüşvetçi Semih Şahin’i biz ihraç ettik” dedi gerçek ortaya çıktı

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Seçim çalışmaları kapsamında Habertürk kanalında bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ilk dakikalarında kendisine Afyon ile ilgili soru sorulmasına rağmen Bilecik'ten ve Bilecik'teki CHP adayı Melek Mızrak Subaşı'ndan bahsetmeye başladı.

Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası yaratmaya çalışan ve bu konuda elinden geleni yapan Özel, CHP'nin seçim klibinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia ederek, hem Bileciklilere hem de programı izleyenlere birbiri ardına yalanlar söyledi.

Bilecik Belediyesinde 2022 yılında düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Biz Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor. Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha Savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken biz kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra Savcılık da bir soruşturma yürüttü ve Başkanı görevden aldı ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.

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Sabah'ta yer alan habere göre, Bilecik'te kendisinden 200 Bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığına bildiren bir müteahhidin ifadeleri sonrası harekete geçen Savcılık ve Emniyet birimleri, 5 Ocak 2022 günü akşam saat 20:00 sıralarında Belediye binasına rüşvet alışverişinin yapıldığı dakikalarda bir operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in başdanışmanı ve Belediye iştiraklerinden KAYI A.Ş'nin müdürü Selçuk E, gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı tarafından, görevinden uzaklaştırılmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan büyük rüşvet operasyonu sonrası, yargılama süreci başlamış ve CHP Genel merkezi 17 Şubat 2022 günü yani operasyondan 42 gün sonra Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk etti.

Operasyondan tam 5 ay sonra da, 14 Haziran 2022 günü Başkan Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TV programında alenen söylediği yalan, partisinin resmi internet sitesinde yayınlanan haberle gözler önüne serildi.

17 Şubat günü servis edilen haberde Semih Şahin'in YDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

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