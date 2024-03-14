CHP’li Özgür Özel’in Bilecik yalanı! “Rüşvetçi Semih Şahin’i biz ihraç ettik” dedi gerçek ortaya çıktı

ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANINI CHP'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİ ORTAYA ÇIKARDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Bilecik'te kendisinden 200 Bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığına bildiren bir müteahhidin ifadeleri sonrası harekete geçen Savcılık ve Emniyet birimleri, 5 Ocak 2022 günü akşam saat 20:00 sıralarında Belediye binasına rüşvet alışverişinin yapıldığı dakikalarda bir operasyon düzenlemişti.
Operasyonda, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in başdanışmanı ve Belediye iştiraklerinden KAYI A.Ş'nin müdürü Selçuk E, gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı tarafından, görevinden uzaklaştırılmıştı.
Türkiye'nin gündemine oturan büyük rüşvet operasyonu sonrası, yargılama süreci başlamış ve CHP Genel merkezi 17 Şubat 2022 günü yani operasyondan 42 gün sonra Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk etti.
Operasyondan tam 5 ay sonra da, 14 Haziran 2022 günü Başkan Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TV programında alenen söylediği yalan, partisinin resmi internet sitesinde yayınlanan haberle gözler önüne serildi.
17 Şubat günü servis edilen haberde Semih Şahin'in YDK'ya sevk edildiği duyuruldu.