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Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde düzenlenen iftar programında çalışanlarla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, hattın 2025 yılı sonunda hizmete açılacağını belirterek, İstanbul’un ulaşım altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanacağını vurguladı. Aynı zamanda Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi tamamlandığında tamamı yeraltında olan metro sınıfında dünyanın en uzun metro hatlarından biri olacağını belirterek Halkalı-Gayrettepe arasının 57 dakikaya düşeceğinin müjdesini verdi.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 01:03 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 01:03
Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının bu bereketli sofrasında çalışanlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, ramazanın sadece aç ve susuz kalmak olmadığını, aynı zamanda gönülleri de arındırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları ve çok büyük bir ailesi olduklarını belirterek, "Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." dedi.

Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Hatırlayacağınız üzere şu anda sizlerle bir araya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içinde hizmete açmış, böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)

"HATTIN SADECE BU 14 KİLOMETRELİK KESİMİYLE YAKLAŞIK 2,9 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"

Bakan Uraloğlu, şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu'nda yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 7 istasyondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe ile bütünleşik olarak, İstanbul Havalimanı'nda hızlı trenle Kağıthane istasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe istasyonunda da Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık.

Bu entegrasyonlar sayesinde Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikada, Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakikada, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakikada, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasını ise 44 dakikada katederek metro konforuyla hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk. 19 Mart 2024'ten yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 km'lik kesimi ile yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşıdık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)

"SERVİS İSTASYONLARINDAKİ ÇALIŞMALARDA BETONARME İMALATLARININ YÜZDE 99,9'UNU TAMAMLADIK"

Bakan Uraloğlu, projenin ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik tünel kazılarını bitirdiklerini dile getirdi.

Tünel kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, "İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99,9'unu tamamladık. Yani bitirmek üzereyiz. İstasyonların ince inşaat işlerinde yüzde 85 ilerleme katettik. Hat tünellerinde ise hat üstyapısı demir yolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 80 oranında ilerleme sağladık." dedi.

Uraloğlu, "Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)

Şu anda yapımları devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatların devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada katetmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)

"HATTIMIZI 2025 YILI SONUNDA HİZMETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, 2025 yılının ortalarında tüm inşaat çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin de tamamı hizmete alınmış olacak. Her biriniz, bu şehrin ve bu ülkenin kalkınmasına omuz veren kahramanlarsınız. Çalıştığınız Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı aslında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir medeniyet projesidir. Sizler, sadece bir metro hattı inşa etmiyorsunuz, aynı zamanda bir milletin geleceğini de inşa ediyorsunuz. Sizlerin elleriyle şekillenen bu hat, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olacaktır."

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