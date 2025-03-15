Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya geldi.
Ramazan ayının bu bereketli sofrasında çalışanlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, ramazanın sadece aç ve susuz kalmak olmadığını, aynı zamanda gönülleri de arındırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)
Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları ve çok büyük bir ailesi olduklarını belirterek, "Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." dedi.
Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Hatırlayacağınız üzere şu anda sizlerle bir araya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içinde hizmete açmış, böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)
"HATTIN SADECE BU 14 KİLOMETRELİK KESİMİYLE YAKLAŞIK 2,9 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"
Bakan Uraloğlu, şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu'nda yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 7 istasyondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe ile bütünleşik olarak, İstanbul Havalimanı'nda hızlı trenle Kağıthane istasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe istasyonunda da Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık.
Bu entegrasyonlar sayesinde Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikada, Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakikada, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakikada, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasını ise 44 dakikada katederek metro konforuyla hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk. 19 Mart 2024'ten yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 km'lik kesimi ile yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşıdık."