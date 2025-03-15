Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

Ramazan ayının bu bereketli sofrasında çalışanlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, ramazanın sadece aç ve susuz kalmak olmadığını, aynı zamanda gönülleri de arındırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, hatta çalışanlarla bir araya gelerek konuşma yaptı. (AA)

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları ve çok büyük bir ailesi olduklarını belirterek, "Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." dedi.

Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Hatırlayacağınız üzere şu anda sizlerle bir araya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içinde hizmete açmış, böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık." diye konuştu.