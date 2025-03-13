CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na "ben de varım" mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim

CHP'de yine ipler gerildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık krizi yeni bir boyut kazandı.
CHP'de yine ipler gerildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık krizi yeni bir boyut kazandı.
EKREM İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ön seçim" kararına karşı çıkmasına rağmen adaylıktan geri adım atmadığını da belirten Mansur Yavaş, şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
"GÜNÜ BELLİ OLMAYAN SEÇİM İÇİN HİZMET AKSATILMAZ"
Daha önce "Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz." sözleriyle İmamoğlu'nu hedef alan Mansur Yavaş sözlerine yenisini ekledi.
İMAMOĞLU'NUN PROGRAMINA KATILMAYACAK!
Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'daki buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağını söyledi.
Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." ifadelerini kullandı.
KENDİNİ HATIRLATTI: "KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"
Mansur Yavaş'ın "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.