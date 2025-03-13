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CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na "ben de varım" mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim

CHP'de aday kim olacak? Bu soru yanıtını ararken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında ipler geriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki tek aday olma ısrarına karşı çıkan Yavaş, "Kimsenin yedeği değilim" diyerek açıkça İmamoğlu'nu hedef aldı. Aynı zamanda Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun Ankara buluşmasına katılmayacağını belirtirken "Ekrem başkan yol arkadaşım ama kendi siyasi yol haritam var" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 01:10 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 01:42
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim

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CHP'de yine ipler gerildi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık krizi yeni bir boyut kazandı.

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CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)

EKREM İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ön seçim" kararına karşı çıkmasına rağmen adaylıktan geri adım atmadığını da belirten Mansur Yavaş, şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)

"GÜNÜ BELLİ OLMAYAN SEÇİM İÇİN HİZMET AKSATILMAZ"
Daha önce "Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz." sözleriyle İmamoğlu'nu hedef alan Mansur Yavaş sözlerine yenisini ekledi.

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)

İMAMOĞLU'NUN PROGRAMINA KATILMAYACAK!
Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'daki buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağını söyledi.

Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." ifadelerini kullandı.

KENDİNİ HATIRLATTI: "KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"
Mansur Yavaş'ın "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.

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