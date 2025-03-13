CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na "ben de varım" mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu'na ʺben de varımʺ mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim. (Takvim.com.tr arşiv)

İMAMOĞLU'NUN PROGRAMINA KATILMAYACAK!

Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'daki buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağını söyledi.

Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." ifadelerini kullandı.