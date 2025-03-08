CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den "ön seçim" tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!

Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)
VAHAP SEÇER'DEN OLAY SÖZLER: ÖN SEÇİM GEREKSİZ VE PROVKATİF
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hem ön seçim sürecine hem de Adnan Beker'in partiye katılmasına tepki gösterdi.
CHP yandaşı Nefes'e konuşan Vahap Seçer, İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği "ön seçim" için "Gereksiz ve provatif bir gündem işgali" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (Takvim.com.tr Arşiv)
"YAPILIŞ NEDENİ FARKLI"
Seçer şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı adaylarından azade söylüyorum. Bence doğru bir yaklaşım değil ama tabii yapılış nedeni farklı. Ben bunu Genel Başkan'la da paylaştım. "Ön seçim bizim mesaimizi alır, bu provokatif açık bir süreç olur. Bize zarar verir" dedim. Ayrıca gereksiz bir mesai ve gündem işgali olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir karar alınmışsa yapacak bir şey yok. Daha güçlü olmamızı arzu ediyorum. Bu kadar eksik ya da hatalarımıza rağmen belediyelerimiz iyi gidiyor. Şu anda bizi zayıflatan en önemli konu iktidarın gündem saptırması. Bunu da zamanla aşabiliriz. Onları da zaman içinde çözecektir parti."
Seçer'in ön seçim için "yapılış nedeni farklı" derken İmamoğlu'nun "Koruma zırhı" arayışını işaret ettiği tahmin ediliyor.
ADNAN BEKER TRANSFERİNE SALLADI: BUNLAR NE KATACAK
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer tartışan Adnan Beker transferine de tepki göstererek parti yönetimini topa tuttu.
Seçer, "Bunların ne katacağını bana söyleyin. Partinin dünya görüşüyle alakası olmayan isimler. Partimizin görüşlerini beğeniyorsa gelsin ama sırf sayısal olarak parmak sayımız artsın diye gelmek olmaz. Daha bu seçimlerden önce "Bunlar Pursaklar'ı bile yönetemez" demiş. CHP'ye oy vermediğini söyleyen var. Son transferler bizi çok üzdü…" ifadelerini kullandı.