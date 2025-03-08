CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den "ön seçim" tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (Takvim.com.tr Arşiv)

"YAPILIŞ NEDENİ FARKLI"

Seçer şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adaylarından azade söylüyorum. Bence doğru bir yaklaşım değil ama tabii yapılış nedeni farklı. Ben bunu Genel Başkan'la da paylaştım. "Ön seçim bizim mesaimizi alır, bu provokatif açık bir süreç olur. Bize zarar verir" dedim. Ayrıca gereksiz bir mesai ve gündem işgali olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir karar alınmışsa yapacak bir şey yok. Daha güçlü olmamızı arzu ediyorum. Bu kadar eksik ya da hatalarımıza rağmen belediyelerimiz iyi gidiyor. Şu anda bizi zayıflatan en önemli konu iktidarın gündem saptırması. Bunu da zamanla aşabiliriz. Onları da zaman içinde çözecektir parti."