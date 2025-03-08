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CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den "ön seçim" tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) iç çekişmeler ve kaos ortamı derinleşiyor. Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın muhalefetine rağmen Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskısıyla aldığı ön seçim kararı parti içinde sorgulanıyor. Ankara Milletvekili Adnan Beker’in partiye katılımı ise yeni bir krizi tetikledi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ön seçim için "gereksiz ve provokatif" dedi. "Yapılış nedeni farklı" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Vahap Seçer, Adnan Beker transferi üzerinden de parti yönetimini tuttu.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 12:18
CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den ön seçim tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaosların ardı arkası kesilmiyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıkmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı aldı.

"Adaylık savaşı" veren iki isimden Mansur Yavaş bu karar sonrası ön seçime katılmayacağını belirtirken "Tüm seçenekler masada" diyerek adaylık planı olduğunu belli etti.

Yavaş Özel ve İmamoğlu ile yaptığı toplantıda ʺAnketleriʺ masaya koyarak ön seçime karşı çıktı (Takvim.com.tr Arşiv)Yavaş Özel ve İmamoğlu ile yaptığı toplantıda ʺAnketleriʺ masaya koyarak ön seçime karşı çıktı (Takvim.com.tr Arşiv)

EKREM İMAMOĞLU "KORUMA ZIRHI" ARIYOR
Bu gelişmelerin ışığında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl gibi bir süre varken CHP Ekrem İmamoğlu'nun "tek aday" olduğu bir ön seçime gidiyor. Bu seçim siyaset çevrelerince sorgulanırken arka planında İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonlarının olduğu iddia ediliyor. İmamoğlu'nun bu adaylık ile siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediği kulislerde konuşuluyor.

ADNAN BEKER KAVGASI: ÖZEL VE YAVAŞ BİRBİRİNE GİRDİ
Bir diğer kavga ise Ankara Milletvekili Adnan Beker'in partiye katılması… CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Adnan Beker'e tepkilerin gölgesinde parti rozeti takarken topu Mansur Yavaş'a attı. Özel "Bize Mansur Başkan'ın emaneti" diyerek Beker'i tanıtırken Yavaş transferden haberinin olmadığını söyledi. Bu açıklamayı yalanlayan Özel, Yavaş'ın 6 ay önce "Adnan gelebilir" dediğini iddia etti.

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SON BOMBA MERSİN'DEN!
Yaşananlar ve karşılıklı açıklamalar parti içinde yeni bir ayrışmaya işaret ederken son bomba Mersin'den geldi.

Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

VAHAP SEÇER'DEN OLAY SÖZLER: ÖN SEÇİM GEREKSİZ VE PROVKATİF
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hem ön seçim sürecine hem de Adnan Beker'in partiye katılmasına tepki gösterdi.

CHP yandaşı Nefes'e konuşan Vahap Seçer, İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği "ön seçim" için "Gereksiz ve provatif bir gündem işgali" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (Takvim.com.tr Arşiv)Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (Takvim.com.tr Arşiv)

"YAPILIŞ NEDENİ FARKLI"
Seçer şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adaylarından azade söylüyorum. Bence doğru bir yaklaşım değil ama tabii yapılış nedeni farklı. Ben bunu Genel Başkan'la da paylaştım. "Ön seçim bizim mesaimizi alır, bu provokatif açık bir süreç olur. Bize zarar verir" dedim. Ayrıca gereksiz bir mesai ve gündem işgali olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir karar alınmışsa yapacak bir şey yok. Daha güçlü olmamızı arzu ediyorum. Bu kadar eksik ya da hatalarımıza rağmen belediyelerimiz iyi gidiyor. Şu anda bizi zayıflatan en önemli konu iktidarın gündem saptırması. Bunu da zamanla aşabiliriz. Onları da zaman içinde çözecektir parti."

Seçer'in ön seçim için "yapılış nedeni farklı" derken İmamoğlu'nun "Koruma zırhı" arayışını işaret ettiği tahmin ediliyor.

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ADNAN BEKER TRANSFERİNE SALLADI: BUNLAR NE KATACAK
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer tartışan Adnan Beker transferine de tepki göstererek parti yönetimini topa tuttu.

Seçer, "Bunların ne katacağını bana söyleyin. Partinin dünya görüşüyle alakası olmayan isimler. Partimizin görüşlerini beğeniyorsa gelsin ama sırf sayısal olarak parmak sayımız artsın diye gelmek olmaz. Daha bu seçimlerden önce "Bunlar Pursaklar'ı bile yönetemez" demiş. CHP'ye oy vermediğini söyleyen var. Son transferler bizi çok üzdü…" ifadelerini kullandı.

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