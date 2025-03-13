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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı! "Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 00:47 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 00:47
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı! Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. (Ekran Görüntüsü)Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. (Ekran Görüntüsü)

Bakan Memişoğlu paylaşımda, hekimliğin bir meslekten öte, adanmışlık hikayesi olduğunu belirtti.

Hekimlik için, "Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi." yorumunda bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."

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