Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz | Adaylıktan vazgeçmedi

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini savunan Yavaş şunlar söyledi:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz."

ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ: GÜNÜ GELİNCE ORTAMA BAKILIR

Adaylıktan vazgeçmediğinin sinyalini bir kez daha veren Yavaş, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yavaş ve İmamoğlu (Fotoğraf: AA)

Söz konusu 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.