Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz | Adaylıktan vazgeçmedi

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini savunan Yavaş şunlar söyledi:
"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz."
ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ: GÜNÜ GELİNCE ORTAMA BAKILIR
Adaylıktan vazgeçmediğinin sinyalini bir kez daha veren Yavaş, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Yavaş ve İmamoğlu (Fotoğraf: AA)
Söz konusu 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.
Yavaş, Özel ve İmamoğlu ile yaptığı görüşmede masaya anketleri koydu (Takvim.com.tr Arşiv)
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK PLANI
Mansur Yavaş'ın 9 Şubat'ta İmamoğlu ve Özel ile yapılan toplantıda, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yaptığı ve İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu biliniyor.
Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek. Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı da konuşulanlar arasında.