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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz | Adaylıktan vazgeçmedi

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun baskılarıyla alınan ön seçim kararına karşı çıkan Mansur Yavaş, adaylıktan vazgeçmediğini açıkça ilan etti. Beypazarı’ndan şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu’na mesaj gönderen Mansur Yavaş, "Hizmeti aksatıp, günü belli olmayan bir seçim için harekete geçmiş değiliz." diyerek rakibini hedef aldı. Yavaş, “tek adaylı” bir ön seçimle siyasi koruma zırhı aradığı konuşulan İmamoğlu'na "Günü gelince duruma bakarız." sözleriyle de yeni hamlelerin sinyalini verdi. Yavaş’ın bu çıkışı CHP’deki iç savaşı daha da derinleşeceğini gösteriyor...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:51
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz | Adaylıktan vazgeçmedi

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Adaylık savaşı veren iki isimden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıkmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı aldı.

Mansur Yavaş bu karar sonrası ön seçime katılmayacağını belirtirken "Tüm seçenekler masada" diyerek adaylıktan geri adım atmadığını da belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık için şehir şehir geziyorİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık için şehir şehir geziyor

EKREM İMAMOĞLU "KORUMA ZIRHI" ARIYOR
Yaşanan gerilimin gölgesinde CHP Ekrem İmamoğlu'nun "tek aday" olduğu bir ön seçime gidiyor. 23 Mart'ta yapılacak tek adaylı ön seçim öncesi İmamoğlu şehir şehir geziyor. İBB Başkanının "adaylık" ile siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediği kulislerde konuşuluyor.

Mansur Yavaş (Fotoğraf: AA)Mansur Yavaş (Fotoğraf: AA)

YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA SALVO
İstanbul'un sorunlarına bir kenara bırakarak, İzmir, Adana, Antalya gibi şehirleri gezen İmamoğlu'na Mansur Yavaş'tan gönderme geldi.

"GÜNÜ BELLİ OLMAYAN SEÇİM İÇİN HİZMET AKSATILMAZ"
Beypazarı'nda bir programa katılan Yavaş, "Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz." dedi.

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini savunan Yavaş şunlar söyledi:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz."

ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ: GÜNÜ GELİNCE ORTAMA BAKILIR
Adaylıktan vazgeçmediğinin sinyalini bir kez daha veren Yavaş, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yavaş ve İmamoğlu (Fotoğraf: AA)Yavaş ve İmamoğlu (Fotoğraf: AA)

Söz konusu 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.

Yavaş, Özel ve İmamoğlu ile yaptığı görüşmede masaya anketleri koydu (Takvim.com.tr Arşiv)Yavaş, Özel ve İmamoğlu ile yaptığı görüşmede masaya anketleri koydu (Takvim.com.tr Arşiv)

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK PLANI
Mansur Yavaş'ın 9 Şubat'ta İmamoğlu ve Özel ile yapılan toplantıda, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yaptığı ve İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu biliniyor.

Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek. Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı da konuşulanlar arasında.

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Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz | Adaylıktan vazgeçmedi
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