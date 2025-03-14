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Flash TV'ye el konuldu! Sahibi Erkan Kork gözaltında

Yasadışı bahis operasyonu çerçevesinde Flash TV, PozitifBank ve Payfix'in de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri Erhan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 08:11 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 08:52
Flash TV’ye el konuldu! Sahibi Erkan Kork gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erhan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49'u gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

3 şirkete el konuldu

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.

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