Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun “koruma zırhı” oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

MANSUR YAVAŞ'TAN BİR BOMBA DAHA Dün (12 Mart) Elmadağ'da bir iftar programına katılan Yavaş yine meseleye ilişkin açıklama yaptı.

EKREM'İN İMAMOĞLU'NUN OYUNU İFŞA ETTİ ADAYLIK SİNYALİ VERDİ Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özel ile arasında bir sorun olmadığını öne sürse de İmamoğlu'nun "Koruma" zırhı için ön seçim kararı aldırdığını ifşa ederek yine aday olabileceğinin sinyalini verdi.

"EKREM BEY ÜZERİNDEKİ BASKIDAN DOLAYI ÖN SEÇİM İSTEDİ" "Bizim birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Yan yana geldiğimiz zaman iyisini, kötüsünü her şeyini birbirinizle görüşecek kadar medeniyet sahibiyiz." İddiasında bulunan Yavaş, "Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok." İfadelerini kullandı.

YİNE ANKET KOZUYLA MESAJ VERDİ: SEÇİM VAKTİ DEĞERLENDİRİRİZ Adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini veren Yavaş, "Sadece söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." İfadelerini kullandı. Yavaş sözlerinin devamında ise fırsatçılık yapmadığını savunarak, "Ekrem Başkanın her zaman yanında olmaya da hazırız" dedi.