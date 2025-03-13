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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun “koruma zırhı” oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

CHP'de Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş krizi giderek derinleşiyor. Mansur Yavaş, Özel-İmamoğlu ikilisi ile bir sorunu olmadığını savunsa da Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim hamlesinin siyasi bir "koruma zırhı" oluşturma amacı taşıdığını ifşa etti. Adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, "Söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:44
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki "adaylık" savaşı her gün derinleşiyor.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

Mansur Yavaş'ın karşı çıkmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı aldı. Mansur Yavaş bu karar sonrası ön seçime katılmayacağını belirtirken "Tüm seçenekler masada" diyerek adaylıktan geri adım atmadığını defalarca dile getirdi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

TAKVİM.COM.TR YAZDI: EKREM İMAMOĞLU "KORUMA ZIRHI" ARIYOR

Yaşanan gerilimin gölgesinde CHP Ekrem İmamoğlu'nun "tek aday" olduğu bir ön seçime gidiyor. 23 Mart'ta yapılacak seçim öncesi İmamoğlu şehir şehir gezmeye başladı. Takvim.com.tr İBB Başkanının "adaylık" ile siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediğini kulislerden elde ettiği bilgilerle yazdı.

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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

MANSUR YAVAŞ VİTES ARTIRDI

İstanbul'un sorunlarına bir kenara bırakarak, İzmir, Adana, Antalya, Kastamonu gibi şehirleri gezen İmamoğlu'na Mansur Yavaş'tan gönderme üstüne gönderme geldi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

"GÜNÜ BELLİ OLMAYAN SEÇİM İÇİN HİZMET AKSATILMAZ"

10 Mart'ta Beypazarı'nda bir programa katılan Yavaş, "Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır." diyerek İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj gönderdi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

MANSUR YAVAŞ'TAN BİR BOMBA DAHA

Dün (12 Mart) Elmadağ'da bir iftar programına katılan Yavaş yine meseleye ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

EKREM'İN İMAMOĞLU'NUN OYUNU İFŞA ETTİ ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özel ile arasında bir sorun olmadığını öne sürse de İmamoğlu'nun "Koruma" zırhı için ön seçim kararı aldırdığını ifşa ederek yine aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

"EKREM BEY ÜZERİNDEKİ BASKIDAN DOLAYI ÖN SEÇİM İSTEDİ"

"Bizim birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Yan yana geldiğimiz zaman iyisini, kötüsünü her şeyini birbirinizle görüşecek kadar medeniyet sahibiyiz." İddiasında bulunan Yavaş, "Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok." İfadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

YİNE ANKET KOZUYLA MESAJ VERDİ: SEÇİM VAKTİ DEĞERLENDİRİRİZ

Adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini veren Yavaş, "Sadece söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." İfadelerini kullandı.

Yavaş sözlerinin devamında ise fırsatçılık yapmadığını savunarak, "Ekrem Başkanın her zaman yanında olmaya da hazırız" dedi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

MANSUR YAVAŞ'IN "ANKET" KOZLU ADAYLIK PLANI

Mansur Yavaş'ın 9 Şubat'ta İmamoğlu ve Özel ile yapılan toplantıda, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yaptığı ve İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu biliniyor.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek. Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı da konuşulanlar arasında.