HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DURUM | Hurda teşviki ÖTV indirimi yasa tasarısı Meclis’ten geçti mi?

Hurda araç teşviki ÖTV muafiyeti ve indirimi konusunda 2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 yaş üstü ve 2000 model altı araç sahipleri, TBMM'de görüşülen yasa tasarısının son durumunu merak ediyor.

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🔖 MECLİS'TE BEKLENEN YASA TEKLİFİ

Meclis'e sunulan hurda araç teşviki yasa tasarısı, 25 yaş ve üzeri eski araçların geri dönüşüme verilmesini ve bu kapsamdaki sahiplerinin bir defalığına ÖTV muafiyetinden yararlanarak yeni bir araç alabilmesini öngörüyor.

Henüz yasalaşmayan teklif hakkında spekülasyonlar da gündeme geldi. Bazı iddialara göre, yasa kapsamında 12 farklı yerli modelin ÖTV'siz alınabileceği öne sürülüyor. Ancak bu bilgilerin resmiyet kazanmadığı belirtiliyor.