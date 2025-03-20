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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DURUM | Hurda teşviki ÖTV indirimi yasa tasarısı Meclis'ten geçti mi?

25 yaş üstü araç sahipleri dikkat! Hurda araç teşvikiyle ilgili yasa teklifi TBMM'de gündemde. Eski aracınızı hurdaya çıkararak ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç sahibi olma fırsatı doğabilir! Peki, yasa çıktı mı?

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 22:18 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:55
HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON DURUM | Hurda teşviki ÖTV indirimi yasa tasarısı Meclis’ten geçti mi?

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Hurda araç teşviki ÖTV muafiyeti ve indirimi konusunda 2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 yaş üstü ve 2000 model altı araç sahipleri, TBMM'de görüşülen yasa tasarısının son durumunu merak ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔖 MECLİS'TE BEKLENEN YASA TEKLİFİ

Meclis'e sunulan hurda araç teşviki yasa tasarısı, 25 yaş ve üzeri eski araçların geri dönüşüme verilmesini ve bu kapsamdaki sahiplerinin bir defalığına ÖTV muafiyetinden yararlanarak yeni bir araç alabilmesini öngörüyor.

Henüz yasalaşmayan teklif hakkında spekülasyonlar da gündeme geldi. Bazı iddialara göre, yasa kapsamında 12 farklı yerli modelin ÖTV'siz alınabileceği öne sürülüyor. Ancak bu bilgilerin resmiyet kazanmadığı belirtiliyor.

💼 YASA TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Teklifin gerekçesinde,

Trafiğe kayıtlı 30 milyonu aşkın aracın bulunduğu,

Bunların %25'inin 21 yaş üzerinde olduğu,

Eski araçların hem ekonomik hem çevresel zararlara neden olduğu,

Akaryakıt israfının ve çevre kirliliğinin azaltılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

🚗 HURDA TEŞVİKİ KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR

Eğer teklif yasalaşırsa:

25 yaş ve üzeri (2000 model altı) araç sahipleri, eski aracını hurdaya çıkardıktan sonra sıfır kilometre yerli bir aracı ÖTV muafiyeti ile alabilecek.

Şoför esnafı, ticari faaliyetlerinde kullanmak şartıyla 10 yıl boyunca ÖTV ve KDV muafiyetiyle ticari aracını yenileyebilecek.

Ağır hasarlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış eski araçların trafiğe çıkartılması engellenecek.

🔄 HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hurda teşviki ÖTV indirimi ve muafiyeti yasa tasarısı şu an TBMM'de komisyonda değerlendirme aşamasında.

Son durum: Henüz yasalaşmış değil, ancak Meclis günleminde yer alıyor. Yasa teklifinin geçmesi halinde, 2025 yılının ikinci çeyreğınde uygulamaya konulabileceği öngörülüyor.

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