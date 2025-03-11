Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı: Hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Erzurum'da köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Murat Tutar tanınmaz hale geldi (Fotoğraf: DHA)

Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokakta yürüyen 8 yaşındaki Süleyman Ç.'ye sokak köpeği saldırdı (Fotoğraf: DHA)