Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı: Hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır

Başıboş köpek saldırıları yine Türkiye'nin gündemine oturdu.
KONYA, İZMİR, ERZURUM...
Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından İzmir'de 8 Erzurum'da ise 10 yaşındaki çocuklar köpeklerin hedefi oldu.
Başıboş köpek saldırıları yine Türkiye'nin gündemine oturdu.
KONYA, İZMİR, ERZURUM...
Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından İzmir'de 8 Erzurum'da ise 10 yaşındaki çocuklar köpeklerin hedefi oldu.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN UYARI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıların ardından belediyeleri uyardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.
Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.
İHMALLERE GÖZ YUMULMAYACAK
Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."