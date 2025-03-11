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CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?

CHP'li Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerine düzenlenen DHKP-C operasyonunda detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. DHKP-C'nin finans ağı İKOM'un Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale aldığı ve parava şirket olarak Kazova Tekstil'in kullanıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma DHKP-C soruşturması hakkında takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan eski CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ben bugünkü başlatılan bu 10 yıl önceki soruşturma dosyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı ilçelere kadar da uzanacağını düşünüyorum." dedi. Peki bu Kozava Tekstil'in geçmişinde ne var? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 14:59 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 15:34
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?

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Son bir aydır şaibeli kurultay, sahte diploma, usulsüz ihale skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP bugün de DHKP-C soruşturmasıyla karşımızda.

DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışanların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere DHKP-C operasyonu (DHA)CHP'li belediyelere DHKP-C operasyonu (DHA)

TERÖRİST İTİRAF ETTİ... BAŞROLDE KAZOVA TEKSTİL
Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşıldı.

Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirildiği, tekstil firmasının 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlendi.

Kazova Tekstil (Takvim.com.tr)Kazova Tekstil (Takvim.com.tr)

PEKİ BU KAZOVA TEKSTİL NEREDEN ÇIKTI?

Yıllardır ünlü markalara fason işler yapan Kazova Tekstil'in asıl sahipleri Ümit ve Mustafa Umut Somuncu.

Kazova Tekstil işçileri (Takvim.com.tr)Kazova Tekstil işçileri (Takvim.com.tr)

Gezi destekçisi işçilerinin haklarını alamadıkları iddiasıyla başlattıkları grev sonrası Somuncu'lar firmayı olduğu gibi bırakıp gidiyorlar.

Kazova Tekstil (Takvim.com.tr)Kazova Tekstil (Takvim.com.tr)

AMBLEMLERİNDEN TERÖR AKIYOR
Yerlerine 2014'ten itibaren terör destekçisi işleri geliyor. Amblemleri de devrim yumruğu ve açılmış makas ile oluşturdukları zafer işareti.

CHP'li belediyelere DHKP-C operasyonu (DHA)CHP'li belediyelere DHKP-C operasyonu (DHA)

BELEDİYELERDE İHALELERE GİRDİLER
Ayrıca aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı tespit edildi.

Terörden tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr)Terörden tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr)

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE AYKUT ERDOĞDU İLE FOTOĞRAF
Ayrıca Kazova Tekstil'i HDP'nin terörden tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında ziyaret ettiği, DEM Parti de söz konusu ziyareti resmi X hesabından yayınladığı ortaya çıktı.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 2013'teki paylaşımı (Takvim.com.tr)CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 2013'teki paylaşımı (Takvim.com.tr)

BİR ZİYARET DE CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU'DAN
DHKP-C'nin paravan şirketi Kazova Tekstil'i ziyaret eden isimler arasında Aykut Erdoğdu da var. Erdoğdu, paylaşımında "Kazova Tekstil işçileri üretimi durdurmadı... Üretip maliyetine Halka satıyor... Üzerimdeki kazak 50 TL.." ifadelerini kullanıyor.

CHP Eski Üyesi Tolgahan Erdoğan (Takvim.com.tr)CHP Eski Üyesi Tolgahan Erdoğan (Takvim.com.tr)

"KCK OPERASYONLARININ DEVAMI, İBB'YE SIÇRAYABİLİR"
Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, şunları söyledi:

Ben bugünkü başlatılan bu DHKP-C soruşturmalarını CHP'li belediyelere yapılan bu soruşturmaları aslında, 10 yıl önceki bir dava olarak değil günümüzde biliyorsunuz son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediyelere yapılan KCK operasyonu ile eş değer görüyorum.

Son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu kent uzlaşısı, kapsamında yaklaşık 10 gün önce bir KCK operasyonu olmuş ve bazı tutuklamalar gerçekleşmişti.

Şimdi bu konu üzerinden geçmişteki konuların da, açılması tesadüf değil. Önümüzdeki günlerde ben bugünkü başlatılan bu 10 yıl önceki soruşturma dosyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı ilçelere kadar da uzanacağını düşünüyorum.

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