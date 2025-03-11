CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?

CHP Eski Üyesi Tolgahan Erdoğan (Takvim.com.tr)

"KCK OPERASYONLARININ DEVAMI, İBB'YE SIÇRAYABİLİR"

Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, şunları söyledi:

Ben bugünkü başlatılan bu DHKP-C soruşturmalarını CHP'li belediyelere yapılan bu soruşturmaları aslında, 10 yıl önceki bir dava olarak değil günümüzde biliyorsunuz son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediyelere yapılan KCK operasyonu ile eş değer görüyorum.

Son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu kent uzlaşısı, kapsamında yaklaşık 10 gün önce bir KCK operasyonu olmuş ve bazı tutuklamalar gerçekleşmişti.

Şimdi bu konu üzerinden geçmişteki konuların da, açılması tesadüf değil. Önümüzdeki günlerde ben bugünkü başlatılan bu 10 yıl önceki soruşturma dosyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı ilçelere kadar da uzanacağını düşünüyorum.