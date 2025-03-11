İzmir’de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı!

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum'dan şok görüntüler
Başıboş köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından İzmir ve Erzurum'dan da sadırı haberleri geldi. Bayraklı'da sokakta yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Süleyman Ç. yaralandı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Erzurum'da ise bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Murat Tutar yaralandı.