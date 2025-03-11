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Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum'dan şok görüntüler

Başıboş köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından İzmir ve Erzurum'dan da sadırı haberleri geldi. Bayraklı'da sokakta yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Süleyman Ç. yaralandı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Erzurum'da ise bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Murat Tutar yaralandı.

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takvim.com.tr
İzmir’de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı!

Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi!

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

Türkiye Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana bebeği konuşurken bu kez saldırı haberi İzmir'den geldi.

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

İZMİR'DE SOKAK KÖPEĞİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Olay, önceki gün Bayraklı'da Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Süleyman Ç.'ye, bir anda karşısına çıkan sokak köpeği saldırdı.

Sokak köpeği çocuğa saldırdı! O anlar kamerada!

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

Köpekten kaçmaya çalışan Süleyman Ç., yere düştü. Köpek, çocuğun sol bacağını ısırdı. Çevredekiler, köpeğe müdahale edip uzaklaştırarak Süleyman Ç.'yi kurtardı.

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Süleyman Ç., yakınları tarafından otomobille Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada köpeğin Süleyman Ç.'ye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı!

Görüntüde; köpeğin kovaladığı çocuğun yere düşmesi ve vatandaşlar tarafından kurtarılması yer alıyor.

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

ERZURUM'DA KÖPEK SALDIRISI

Bir saldırı da Erzurum'da yaşandı. Bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Murat Tutar (10) yaralandı.

Sokak köpeği dehşet saçlı! 10 yaşındaki çocuk ağır yaralı!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Tutar, ağır yaralandı. Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

Oğlunun bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve 2 çocuk babası Yakup Tutar (34) şunları söyledi

"Mahallede bir bakkal var, bize biraz uzak. Dün saat 17.00 civarında ekmek almaya giderken yolda karşılaştık. Nereye gittiği sorduğumda dedesinden para alıp ekmeğe gittiğini söyledi. Her zaman da gidiyordu. Aradan 30 dakika geçtikten sonra komşumuz da ekmek almaya gidiyordu. Babamı sordu ve ona ekmek alması için Murat'ı gönderdiğini söyledim. O da bakkala doğru gitti. 10 dakika geçtikten sonra bağırarak geri geldi. Arkadaşım Eyüp ile birlikte çocuğumu getirmişler. Ben ahırdan çıkıp, çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı. Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sevinçli haber bekliyoruz."

Peş peşe sokak köpeği saldırıları! İzmir ve Erzurum’dan şok görüntüler

Torunun tedavi gördüğü yoğun bakım servisi önünde ağlayarak bekleyen Zafer Tutar ise "Ekmek alması için para verdim ve kendisine istersen beraber gidelim dedim. O tek gitmek istedi ama yavrumu kanlar içinde geri getirdiler. Belediyeler neden bu başıboş köpekleri toplamıyorlar? Daha kaç çocuk bu şekilde yaralanacak veya ölecek" diye konuştu.

Başıboş sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor!