Rana’nın otopsi raporu ortaya çıktı: Boyun ve omuz bölgelerinde köpek ısırığı var

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 13:50

Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

Olayın meydana geldiği yer (DHA)

3 GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.