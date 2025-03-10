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Rana'nın otopsi raporu ortaya çıktı: Boyun ve omuz bölgelerinde köpek ısırığı var

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2), ilk otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

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Rana’nın otopsi raporu ortaya çıktı: Boyun ve omuz bölgelerinde köpek ısırığı var

Olay, 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.

Başıboş köpekler toplanıyor. (DHA)Başıboş köpekler toplanıyor. (DHA)

Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

Olayın meydana geldiği yer (DHA)Olayın meydana geldiği yer (DHA)

3 GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

Rana El Selci (DHA)Rana El Selci (DHA)

Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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