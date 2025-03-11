Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi "tek ordu, bayrak, başkent" deyip teslim bayrağı çekti: Suriye'nin yeni gerçekliğine uyacağız

YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)
ŞAM'A ŞART KOŞTU... "BİZE DANIŞILDIĞI SÜRECE BAĞLI KALIRIZ"
Şahin, Şam'a şart koşup "Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olmamız gerektiğine inanıyoruz, ancak kullanılan yöntemler ve bunların nasıl uygulandığı konusunda söz sahibi olmamız önemlidir. Bu sürece dahil edildiğimiz ve temel konularda danışıldığımız sürece bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bağlılığımız katılımımıza bağlıdır" dedi.
YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)
YABANCI TERÖRİSTLERİN AKIBETİ
Peki, PKK/YPG bünyesinde bulunan yabancı savaşçıların akıbeti ne olacak?
Türkiye'nin bu konuda tutumu net. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin behemehal terk etmeleri gerekiyor" dedi.
Suriye Cumurbaşkanı Şara ise "Türkiye'yi tehdit eden gruplara topraklarımızda izin vermeyiz" deyip yabancı terör unsurlarının Suriye'den çıkmasını vurguladı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin Suriyeli olmayan teröristlerin dönmeye hazır olduğunu söyledi ancak "ateşkes" şartı sundu. Şahin, "Bu savaşçılar (teröristler) kökenlerine dönmeye hazırlar ve resmi bir ateşkes sağlandığında bunu yapacaklardır" şeklinde konuştu.
"Şu anda yaşadığınız bölgede kaç tane Kürt 'yabancı' var?" sorusunu yanıtlayan Şahin, "Belirli rakamlara girmeyeceğim, ancak binlerce değil yüzlerce diyebilirsiniz" yanıtını verdi.
PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)
SÖZDE ÖZERK YÖNETİM İÇİN FESİH SİNYALİ... "SURİYE'NİN YENİ GERÇEKLİĞİNİ UYUM SAĞLAYACAĞIZ"
Sözde özerk yönetimin feshi konusunda konuşan YPG elebaşı, "Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız. Daha doğrusu, tüm güçlerin başkentte merkezileştirildiği Baas Partisi deneyimini tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu güçlerin bir kısmı sadece bizim bölgemize değil, bölgelere dağıtılmalı. Bu konular anayasa taslağı hazırlanırken veya Ulusal Diyalog Konferansı çerçevesinde tartışılmalıdır" mesajı verdi.
İmralı'dan gelen çağrıyı "Kürt-Türk ilişkilerinde dönüm noktası" olarak tanımlayan terörist Abdi, "Bu aşamanın Türkiye'de Öcalan liderliğindeki Kürt ulusal hareketi ile Türk devleti arasında gerçekleşmesini bekliyorum" deyip yine YPG'nin kapsam dışı olduğunu iddia etti. Bu gelişmenin, geniş anlamda Orta Doğu'yu etkileyeceğini söyledi.