Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi "tek ordu, bayrak, başkent" deyip teslim bayrağı çekti: Suriye'nin yeni gerçekliğine uyacağız

YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr) ŞAM'A ŞART KOŞTU... "BİZE DANIŞILDIĞI SÜRECE BAĞLI KALIRIZ" Şahin, Şam'a şart koşup "Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olmamız gerektiğine inanıyoruz, ancak kullanılan yöntemler ve bunların nasıl uygulandığı konusunda söz sahibi olmamız önemlidir. Bu sürece dahil edildiğimiz ve temel konularda danışıldığımız sürece bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bağlılığımız katılımımıza bağlıdır" dedi.

YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)







YABANCI TERÖRİSTLERİN AKIBETİ

Peki, PKK/YPG bünyesinde bulunan yabancı savaşçıların akıbeti ne olacak?



Türkiye'nin bu konuda tutumu net. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin behemehal terk etmeleri gerekiyor" dedi.



Suriye Cumurbaşkanı Şara ise "Türkiye'yi tehdit eden gruplara topraklarımızda izin vermeyiz" deyip yabancı terör unsurlarının Suriye'den çıkmasını vurguladı.



YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin Suriyeli olmayan teröristlerin dönmeye hazır olduğunu söyledi ancak "ateşkes" şartı sundu. Şahin, "Bu savaşçılar (teröristler) kökenlerine dönmeye hazırlar ve resmi bir ateşkes sağlandığında bunu yapacaklardır" şeklinde konuştu.

"Şu anda yaşadığınız bölgede kaç tane Kürt 'yabancı' var?" sorusunu yanıtlayan Şahin, "Belirli rakamlara girmeyeceğim, ancak binlerce değil yüzlerce diyebilirsiniz" yanıtını verdi.