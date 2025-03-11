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Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi "tek ordu, bayrak, başkent" deyip teslim bayrağı çekti: Suriye'nin yeni gerçekliğine uyacağız

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin 8 maddelik Şam-YPG anlaşması öncesi Suudi basınına konuştu. YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek ordu, tek başkent ve tek bayrak konusuna uyacağını dile getirip teslim bayrağı çeken Abdi, sözde özerk yönetim için fesih sinyali verdi. Suriye'nin yeni gerçekliğine uyum sağlayacaklarını söyleyen YPG'li terörist bünyelerindeki yabancı teröristler için "Dönmeye hazırlar ve resmi bir ateşkes sağlandığında bunu yapacaklardır" dedi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 14:36 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 14:57
Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi tek ordu, bayrak, başkent deyip teslim bayrağı çekti: Suriye’nin yeni gerçekliğine uyacağız

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, YPG/SDG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu. Böylelikle, İmralı'dan gelen mektup ve "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısını takmayan, son ana kadar ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim bayrağı çekti.

YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)YPG teslim oldu, tasfiye süreci başladı (Takvim.com.tr)



ÖZERKLİK MÖZERKLİK YOK... TÜM KURUMLAR ŞAM'A DEVREDİLECEK

Anlaşmaya göre YPG/SDG herhangi bir "özerklik" iddiasında bulunamayacak. Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilecek.

Böylelikle İsrail, CIA ve derin ABD'nin harita çizip hayalini kurduğu "teröristan" planı yerle yeksan edilmiş oldu.

YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)


SUUDİ BASININA KONUŞTU... "TEK ORDU, BAYRAK VE BAŞKENTE UYACAĞIZ"
Tüm bu yaşananların gölgesinde elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in 8 maddelik Şam-YPG anlaşması öncesi Suudi Arabistan basınına verdiği mülakat ortaya çıktı.

YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacağını söyleyen ve "entegrasyon" sürecinin detaylarını anlatan teröristbaşı, "12 yıldır Suriye içlerinden kopuk durumdayız ve yeniden entegre olmak bizim için önemli. İdari, askeri ve güvenlik konularında, mevcut sınırlarını koruyarak birleşik bir Suriye çerçevesinde aynı çizgideyiz" ifadelerini kullandı.

YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)



ŞAM'A ŞART KOŞTU... "BİZE DANIŞILDIĞI SÜRECE BAĞLI KALIRIZ"

Şahin, Şam'a şart koşup "Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olmamız gerektiğine inanıyoruz, ancak kullanılan yöntemler ve bunların nasıl uygulandığı konusunda söz sahibi olmamız önemlidir. Bu sürece dahil edildiğimiz ve temel konularda danışıldığımız sürece bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bağlılığımız katılımımıza bağlıdır" dedi.

YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Abdi ʺtek ordu, bayrak, başkentʺ deyip teslim bayrağı çekti (Takvim.com.tr)



YABANCI TERÖRİSTLERİN AKIBETİ

Peki, PKK/YPG bünyesinde bulunan yabancı savaşçıların akıbeti ne olacak?

Türkiye'nin bu konuda tutumu net. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin behemehal terk etmeleri gerekiyor" dedi.

Suriye Cumurbaşkanı Şara ise "Türkiye'yi tehdit eden gruplara topraklarımızda izin vermeyiz" deyip yabancı terör unsurlarının Suriye'den çıkmasını vurguladı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin Suriyeli olmayan teröristlerin dönmeye hazır olduğunu söyledi ancak "ateşkes" şartı sundu. Şahin, "Bu savaşçılar (teröristler) kökenlerine dönmeye hazırlar ve resmi bir ateşkes sağlandığında bunu yapacaklardır" şeklinde konuştu.

"Şu anda yaşadığınız bölgede kaç tane Kürt 'yabancı' var?" sorusunu yanıtlayan Şahin, "Belirli rakamlara girmeyeceğim, ancak binlerce değil yüzlerce diyebilirsiniz" yanıtını verdi.

PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)PYD elebaşı İlham Ahmed ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)


SÖZDE ÖZERK YÖNETİM İÇİN FESİH SİNYALİ... "SURİYE'NİN YENİ GERÇEKLİĞİNİ UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Sözde özerk yönetimin feshi konusunda konuşan YPG elebaşı, "Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız. Daha doğrusu, tüm güçlerin başkentte merkezileştirildiği Baas Partisi deneyimini tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu güçlerin bir kısmı sadece bizim bölgemize değil, bölgelere dağıtılmalı. Bu konular anayasa taslağı hazırlanırken veya Ulusal Diyalog Konferansı çerçevesinde tartışılmalıdır" mesajı verdi.

İmralı'dan gelen çağrıyı "Kürt-Türk ilişkilerinde dönüm noktası" olarak tanımlayan terörist Abdi, "Bu aşamanın Türkiye'de Öcalan liderliğindeki Kürt ulusal hareketi ile Türk devleti arasında gerçekleşmesini bekliyorum" deyip yine YPG'nin kapsam dışı olduğunu iddia etti. Bu gelişmenin, geniş anlamda Orta Doğu'yu etkileyeceğini söyledi.

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