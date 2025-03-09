Konya'da kahreden olay! 10 tane başıboş köpeğin saldırısına uğradı: Minik Rana hayata gözlerini yumdu

Konya’da iki yaşındaki Rana El Selci, sokakta oyun oynarken diğer çocukların yanlarından ayrıldı. Boş arazide 10 tane başıboş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Başıboş sahipsiz köpek sorunu, vatandaşın hayatını tehdit etmeye devam etti. Her gün bir saldırı haberi gelirken, dün Konya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı.

İki yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci, ailesi ile birlikte bir yakınlarının iftarına gitti. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci, diğer çocukların yanından ayrıldı. Bir süre sonra çocuğa sahipsiz yaklaşık 10 başıboş köpek saldırıp parçaladı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Durum, aileye haber verildi. Selci'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Rana El Selci'nin cenazesi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

"KÖPEK ÜLKEMIZIN SORUNU"

Olayı büyük bir üzüntüyle öğrenen Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN