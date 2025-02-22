Adaylık savaşı ve planlar: Ekrem İmamoğlu'nun "tek adaylık" oyunu! Mansur Yavaş "ön" turlara başladı | İmza vermeyen 17 isim

CHPden yine tavşan aday oyunu! İmamoğlunun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti İMAMOĞLU "ZIRH" PEŞİNDE

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl gibi bir süre varken "tek adaylı" bir ön seçime gitmesi siyaset çevrelerince sorgulanıyor ancak bunun arka planında İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonlarının olduğu iddia ediliyor.

Özellikle yargıya parmak sallayan İmamoğlu'nun süren "siyasi yasak" davaları, İBB'ye bağlı bazı iştiraklerde usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar ve belediye bürokratlarına yönelik operasyonlar, İmamoğlu cephesinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu süreçte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kendini erkenden ilan ederek, siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediği öne sürülüyor.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapılan operasyonlara ilişkin İmamoğlu'nu işaret ederek, "Bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Biz bu darbeye teslim olmayacağız. 'Ön seçim yapmayalım' diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız." söylemi de bu durumu işaret ediyor. İMAMOĞLU'NA İMZA VERMEYEN İSİMLER

Böylece CHP, tek adaylı bir ön seçime gitmeye hazırlanırken, partideki bazı milletvekillerinin İmamoğlu'na destek vermemesi dikkat çekti. 133 milletvekili bulunan CHP'de 17 vekil İmamoğlu'na imza vermedi. Bu isimlerin çoğunun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmadı. İmza vermeyen vekiller:

Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Ali Karaoba, Rahmi Aşkın Türeli, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Barış Bektaş, İlhan Kesici, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Hasan Ufuk Çakır. MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun başvurusunun ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Ön seçim için resmi başvuru yapmayan ancak adaylık planlarından vazgeçmediği bilinen Yavaş, kritik bir hamle yaptı. Yavaş, İmamoğlu'nun adaylığını açıkladığı gün, Eski MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Kutlu Parti'yi ziyaret etti.

Bu ziyaretin, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için alternatif planlar üzerinde çalıştığının bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

ANKET KOZU

Kulislerde, üçlü toplantıda Mansur Yavaş'ın, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sunarak, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." diyerek rest çektiği, ayrıca İmamoğlu'na "50+1'i alacaksan itiraz etmem" diyerek şart koştuğu biliniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü (9 Şubat, AA) YENİ BİR "MASA" PEŞİNDE Mİ?

Mansur Yavaş'ın, ön seçimden sonra gelişmeleri takip edeceği, eğer anketlerde CHP'nin zayıf kaldığını görürse "iki adaylı sistemin" tartışılmasını isteyeceği konuşuluyor. Yavaş, seçim dönemine yaklaşıldığında CHP dışındaki partileri de kapsayan yeni bir ittifak oluşturarak, bağımsız bir aday olarak sahneye çıkmayı hedeflediği de kulislerde konuşulanlar arasında... Sabah Yazarı Mahmut Övür 13 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında bu ihitmale dikkat çekerek "O gün geldiğinde belki altılı-yedili masa olmayabilir ama 4'lü, 5'li bir masa oluşturup CHP dışındaki partilerin destek verdiği bağımsız bir aday olarak ortaya çıkacak. Ancak en büyük handikabı, küçük partilerle tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi ölçüsüz pazarlık yapma ihtimali." ifadelerini kullandı. CHP'DE ADAYLIK SAVAŞI BİTMEYECEK

Yaşanan gelişmelere bakılınca resmi başvurusunu yapan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin adayı olarak belirlenmiş gibi görünse de süreç burada bitmeyecek. Seçim tarihi yaklaştıkça, adaylık tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor. Özgür Özel'in liderliği altındaki CHP'de, parti içi çekişmelerin ve adaylık kavgalarının devam edeceği, özellikle Mansur Yavaş'ın atacağı adımların süreci daha da karmaşık hale getirebileceği değerlendiriliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN