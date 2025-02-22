PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adaylık savaşı ve planlar: Ekrem İmamoğlu'nun "tek adaylık" oyunu! Mansur Yavaş "ön" turlara başladı | İmza vermeyen 17 isim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi yine adaylık... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en büyük rakibi Mansur Yavaş'ın karşı çıkmasına rağmen planlanan ön seçim için resmi başvurusunu yaptı. Adaylık düşüncesinden vazgeçmeyen Mansur Yavaş ise aynı gün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Yavaş'ın ziyaretinin "adaylık" planı kapsamında olduğu değerlendirilirken "tek aday" olarak ön seçime girecek olan Ekrem İmamoğlu'na imza vermeyen isimler de dikkat çekti. CHP neden "tek kişilik" seçime gidiyor, Ekrem İmamoğlu'nun amacı ne, Mansur Yavaş ne planlıyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:22
Adaylık savaşı ve planlar: Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı | İmza vermeyen 17 isim

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi "tek kişilik" ön seçim hazırlığı yaparken Mansur Yavaş alternatif planını devreye almaya başladı...

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından, Yavaş'ın itirazlarına rağmen "ön seçim" kararı aldı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü (9 Şubat, AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü (9 Şubat, AA)

    Kulislerde, "İmamoğlu'nun adaylığını ilan et" baskılarına karşı koyamayan ve parti içindeki "şaibeli kurultay" tartışmaları nedeniyle koltuğu sallantıya giren Özel'in, planlanan tarihten önce İmamoğlu'nun adaylığını açıklamak zorunda kaldığı konuşuluyor.

    Özel'in açıklamalarının ardından İmamoğlu, 21 Şubat'ta resmi başvurusunu yaparak adaylığını duyurdu.

    EKREM İMAMOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI
    CHP'li 116 milletvekilinin imza verdiği İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." ifadelerini kullandı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı

    CHP "TEK ADAYLI" ÖN SEÇİME GİDECEK
    Ön seçimi meşrulaştırmak ve demokratik bir görüntü oluşturmak isteyen CHP yönetiminin yarışa bir "tavşan aday" sokmayı düşündüğü iddia ediliyordu. Ancak bu girişim başarısız oldu. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek önce aday olacağını duyursa da, kızı İrem Çiçek'in "İmamoğlu'nu destekleyeceğini" açıklamasıyla bu plan ifşa oldu. Dursun Çiçek, adaylıktan çekildi.

    CHPden yine tavşan aday oyunu! İmamoğlunun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa ettiCHPden yine tavşan aday oyunu! İmamoğlunun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti

    İMAMOĞLU "ZIRH" PEŞİNDE
    CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl gibi bir süre varken "tek adaylı" bir ön seçime gitmesi siyaset çevrelerince sorgulanıyor ancak bunun arka planında İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonlarının olduğu iddia ediliyor.

    Özellikle yargıya parmak sallayan İmamoğlu'nun süren "siyasi yasak" davaları, İBB'ye bağlı bazı iştiraklerde usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar ve belediye bürokratlarına yönelik operasyonlar, İmamoğlu cephesinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu süreçte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kendini erkenden ilan ederek, siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediği öne sürülüyor.

    ÖZEL NE DEMİŞTİ?
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapılan operasyonlara ilişkin İmamoğlu'nu işaret ederek, "Bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar. Biz bu darbeye teslim olmayacağız. 'Ön seçim yapmayalım' diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız." söylemi de bu durumu işaret ediyor.

    İMAMOĞLU'NA İMZA VERMEYEN İSİMLER
    Böylece CHP, tek adaylı bir ön seçime gitmeye hazırlanırken, partideki bazı milletvekillerinin İmamoğlu'na destek vermemesi dikkat çekti. 133 milletvekili bulunan CHP'de 17 vekil İmamoğlu'na imza vermedi.

    Bu isimlerin çoğunun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

    İmza vermeyen vekiller:
    Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Ali Karaoba, Rahmi Aşkın Türeli, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Barış Bektaş, İlhan Kesici, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Hasan Ufuk Çakır.

    MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ
    Ekrem İmamoğlu'nun başvurusunun ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrildi.

    DİKKAT ÇEKEN ZİYARET
    Ön seçim için resmi başvuru yapmayan ancak adaylık planlarından vazgeçmediği bilinen Yavaş, kritik bir hamle yaptı.

    Yavaş, İmamoğlu'nun adaylığını açıkladığı gün, Eski MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Kutlu Parti'yi ziyaret etti.

    Bu ziyaretin, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için alternatif planlar üzerinde çalıştığının bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

    ANKET KOZU
    Kulislerde, üçlü toplantıda Mansur Yavaş'ın, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sunarak, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." diyerek rest çektiği, ayrıca İmamoğlu'na "50+1'i alacaksan itiraz etmem" diyerek şart koştuğu biliniyor.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü (9 Şubat, AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü (9 Şubat, AA)

    YENİ BİR "MASA" PEŞİNDE Mİ?
    Mansur Yavaş'ın, ön seçimden sonra gelişmeleri takip edeceği, eğer anketlerde CHP'nin zayıf kaldığını görürse "iki adaylı sistemin" tartışılmasını isteyeceği konuşuluyor.

    Yavaş, seçim dönemine yaklaşıldığında CHP dışındaki partileri de kapsayan yeni bir ittifak oluşturarak, bağımsız bir aday olarak sahneye çıkmayı hedeflediği de kulislerde konuşulanlar arasında...

    Sabah Yazarı Mahmut Övür 13 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında bu ihitmale dikkat çekerek "O gün geldiğinde belki altılı-yedili masa olmayabilir ama 4'lü, 5'li bir masa oluşturup CHP dışındaki partilerin destek verdiği bağımsız bir aday olarak ortaya çıkacak. Ancak en büyük handikabı, küçük partilerle tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi ölçüsüz pazarlık yapma ihtimali." ifadelerini kullandı.

    CHP'DE ADAYLIK SAVAŞI BİTMEYECEK
    Yaşanan gelişmelere bakılınca resmi başvurusunu yapan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin adayı olarak belirlenmiş gibi görünse de süreç burada bitmeyecek. Seçim tarihi yaklaştıkça, adaylık tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor.

    Özgür Özel'in liderliği altındaki CHP'de, parti içi çekişmelerin ve adaylık kavgalarının devam edeceği, özellikle Mansur Yavaş'ın atacağı adımların süreci daha da karmaşık hale getirebileceği değerlendiriliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Adaylık savaşı ve planlar: Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı | İmza vermeyen 17 isim
    Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! İşte il il 22 Şubat Cumartesi hava durumu
    CANLI | Hamas karışan cesedi teslim etti! Gazze’de yeni takas: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli
    Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer
    Diş hekimini silahla vurdu! Videosunu annesine gönderdi! Caninin ifadesi ortaya çıktı
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! WhatsApp ve Facebook’ta grup kurdular
    Fitne girişimi ya da…
    5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Trump Zelenskiy’i hedef aldı Putin’i övdü: İstese tüm Ukrayna’yı ele geçirir
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    Kartal 4. sıraya uçtu! Eyüpspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı
    Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...