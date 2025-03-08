Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek

"Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısını yaptı.
Yeni dönemin şekillenmesi beklenirken İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti yeni bir tura başlıyor.
TARİH BELLİ OLDU: DEM PARTİ HEYETİ MHP'Yİ ZİYARET EDECEK
Bu kapsamda DEM Parti kaynakları 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edeceklerini duyurdu. Ziyaretin yeri ve saatinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi.
MHP lideri Bahçeli DEM heyetini makamında ağırladı (2 Ocak, Takvim.com.tr Arşiv)
MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI
Önceki MHP-DEM ziyareti 2 Ocak'ta Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşmişti. Görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katılmış ve Bahçeli heyeti kapıda karşılamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)
BAHÇELİ TELEFON DİPLOMASİSİNDE
Bu süreçte kalp operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise telefon diplomasisi ile temaslarını sürdürüyor. Bahçeli'nin DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk ve HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş ile görüştüğü ve "Terörsüz Türkiye" adımlarına ilişkin konuşmalar yaptığı basına yansıdı.
ADIMLAR SONUÇ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.