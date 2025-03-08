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Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret edecek

"Terörsüz Türkiye" adımları kapsamında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı yaptı. İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan'ın mektubunu getiren DEM heyeti yine siyasi parti turlarına başlıyor. Bu kapsamda DEM heyetinin MHP'ye yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Ziyaret ne zaman ve nerede yapılacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 13:28
Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek

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"Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısını yaptı.

Yeni dönemin şekillenmesi beklenirken İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti yeni bir tura başlıyor.

TARİH BELLİ OLDU: DEM PARTİ HEYETİ MHP'Yİ ZİYARET EDECEK
Bu kapsamda DEM Parti kaynakları 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edeceklerini duyurdu. Ziyaretin yeri ve saatinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli DEM heyetini makamında ağırladı (2 Ocak, Takvim.com.tr Arşiv)MHP lideri Bahçeli DEM heyetini makamında ağırladı (2 Ocak, Takvim.com.tr Arşiv)

MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI
Önceki MHP-DEM ziyareti 2 Ocak'ta Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşmişti. Görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katılmış ve Bahçeli heyeti kapıda karşılamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

BAHÇELİ TELEFON DİPLOMASİSİNDE
Bu süreçte kalp operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise telefon diplomasisi ile temaslarını sürdürüyor. Bahçeli'nin DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk ve HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş ile görüştüğü ve "Terörsüz Türkiye" adımlarına ilişkin konuşmalar yaptığı basına yansıdı.

ADIMLAR SONUÇ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.

PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI
İmralı ve partiler arasında mekik dokuyan DEM Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirilen 3. ziyaretin ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaparak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

PKK elebaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti İmralı'da (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti İmralı'da (Takvim.com.tr Arşiv)

Terör örgütünden irili ufaklı çatlak seseler yükselse de 1 Mart'ta Terör örgürü PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephe

Elebaşı Abdullah Öcalanın çağrısı sonrası PKKdan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruzElebaşı Abdullah Öcalanın çağrısı sonrası PKKdan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

mizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

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