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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Dostça, kardeşçe, huzur içinde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajında, "Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 11:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Dostça, kardeşçe, huzur içinde...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

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